Töre: “İki devletli çözümden vazgeçmeyeceğiz”

“Kıbrıs’ta barış olsun diye egemenliğimizden ve topraklarımızdan mı vazgeçeceğiz?” diyen Töre, KKTC’den asla vazgeçilmeyeceğini, milli devlete sahip çıkarak yola devam edileceğini, emanetlere asla leke sürülmeyeceğini bir kez daha yineledi

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Zorlu Töre, Artvin temaslarına devam ediyor. Töre, Artvin temasları çerçevesinde Garnizon Komutanlığı Şehitliğini ziyaret etti. Ziyarette, Töre, şehit kabirlerinin başında din görevlisi eşliğinde dua etti.

Töre, daha sonra Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek, şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi.

Töre, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin gazilerin ve şehitlerin sayesinde istiklalini gerçekleştirdiğini ve koruduğunu söyledi.

Şehitlik mertebesinin ulaşılabilecek en yüksek nokta olduğunu kaydeden Töre, onlara yetişmenin mümkün olmadığını, en büyük hizmetin can vermek, kan vermek olduğunu belirtti.

Vatan topraklarını şehitlerin ve gazilerin kendilerine bıraktığını söyleyen Töre, KKTC’nin bırakılan en büyük eser olduğunu dile getirdi. Töre, her Türkçe konuşanın dost olmadığını, bunlara karşı uyanık olmak gerektiğini kaydetti.

Töre, hiç kimsenin Türk dünyasını aldatmaya kalkmaması gerektiğini vurgulayarak, egemenlikten ve istiklalden asla vazgeçmeyeceklerini, emperyalist ve sömürgecilere aldanmayacaklarını ve Türk dünyasının da aldanmamasını istedi.

“Kıbrıs’ta barış olsun diye egemenliğimizden ve topraklarımızdan mı vazgeçeceğiz?” diyen Töre, KKTC’den asla vazgeçilmeyeceğini, milli devlete sahip çıkarak yola devam edileceğini, emanetlere asla leke sürülmeyeceğini bir kez daha yineledi.

İsrail’de yaşanan katliama da değinen Töre, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarını “devlet terörü” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumun bir yolunu bulup İsrail’in işlediği vahşetleri durdurmasını kaydetti.

Töre’ye ziyaretinde KKTC Trabzon Konsolosu Erek Çağatay ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.