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Töre: “Gerekirse Türkiye burada deniz ve hava üsleri kurmalıdır”

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Türk askerinin adada bulunmasının KKTC açısından güven, Türkiye açısından da Doğu Akdeniz’de üstünlük sağladığını söyleyen Meclis Başkanı Töre, “Gerekirse Türkiye burada deniz ve hava üsleri kurmalıdır” dedi

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Töre: “Gerekirse Türkiye burada deniz ve hava üsleri kurmalıdır”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Deniz Harp Okulu komutan ve öğrencilerini kabulünde, gerektiği takdirde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde deniz ve hava araçlarının konuşlandığı üsler kurabileceğini söyledi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Zorlu Töre, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında KKTC’de bulunan Deniz Harp Okulu komutan ve öğrencilerini Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu’nda kabul etti.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kabuldeki konuşmasında, Türk askerinin adada bulunmasının KKTC açısından güven, Türkiye açısından da Doğu Akdeniz’de üstünlük sağladığını söyledi.

Güney Kıbrıs’ta yapılması planlanan deniz üssü faaliyetlerini de eleştiren Töre, Rum Yönetimi’nin atacağı her adımın karşılığının KKTC’de atılması gerektiğini ifade etti. Rum Yönetimi’nin adayı silahlandırdığını ifade eden Töre, bu çabanın beyhude olduğunu Türkiye’nin bölgenin en güçlü ülkesi olarak Doğu Akdeniz'de yer aldığını kaydetti.

Zorlu Töre, KKTC ile Türkiye’nin ilelebet birlikte hareket edeceğini ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadan gitmeyeceğinin de altını çizdi.

-Eser

Kafile Komutanı Eğitim Filotillası Komodoru Dz. Alb. Volkan Salih Eser ise, Mavi Vatan’ın bekçileri olan öğrencileri geleceğe hazırlamak için eğitimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.

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