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Töre-Erhürman gerginliği Meclis toplantısına ara verdirdi

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Töre-Erhürman gerginliği Meclis toplantısına ara verdirdi
Cumhuriyet Meclisinde, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman  arasında yaşanan gerginlik üzerine oturuma ara verildi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP milletvekilleri arasında “Meclis’in yönetilmesi ve Töre’nin uygulamaları” konusunda yaşanan tartışma büyüyünce, oturumu yöneten UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.  
Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın eleştirilerine cevap vermek amacıyla söz aldı. Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın Rum kesiminde Doğu Akdeniz ve Maraş üzerine açıklamalar yaptığını, bu kapsamda hazırlanan mektubun Dışişleri Bakanlığından geldiğini ve yıllardan beri yapılan uygulama gibi bunu imzalandığını anlattı.
Bunun üzerine kendisini dinlemediği gerekçesiyle Erhürman ve CTP Milletvekilleri ile tartışan Töre, “Sizde dinleme lütfu yoktur” dedi. Bunun üzerine “dinlenecek bir şey söyleyin de dinleyelim” cevabı veren Erhürman’a, “Kükreyerek meclisi yönetemezsin, dinlemesini bil, saygılı ol” diyen Töre, Meclis Genel Sekreterinin konuyla ilgili CTP’yi ve milletvekillerinin bilgilendirildiğini kaydetti.  
Bunun mutat bir uygulama olduğunu söyleyen Töre, eleştirilere devam eden CTP’li milletvekillerine “Anayasa Mahkemesi'ne gidin” diye yanıt verdi, bunun üzerine tartışmalar büyüdü.
Töre, Meclis bahçesinde bulunan ve yıpranan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün heykellerinin yenileneceğini, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş heykelinin de yapılacağını ifade ettiği konuşması üzerine “betona harcama” yapıldığı konusunda eleştiriler yükselince tartışma büyüdü. Töre, heykellerin beton olmadığını ve TİKA tarafından hediye olarak yapılacağını ifade etti.
Tartışmalar üzerine Meclis oturumunu yöneten UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu oturuma 10 dakika ara verdi.  
 
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