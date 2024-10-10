Töre, Cumhuriyet Meclisi’ne geldi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, toplanması beklenen genel kurul toplantısı nedeniyle saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Meclisi’ne geldi.

Zorlu Töre, meclis binasına girerken kendisini bekleyen basına mensuplarına "Her şeyin hayırlısı olsun" dedi.

Töre, yüksek tansiyon sorunu nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Zorlu Töre’nin, başkanlık divanı seçim sürecinin tamamlanması amacıyla toplanması beklenen genel kurula başkanlık etmesi öngörülüyor.



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü başkanlık divanı seçimi gündemiyle toplanmış ancak gösterilen adayların hiçbiri gereken oyu alamadığından seçim süreci tamamlanamamıştı.

Cumhuriyet Meclisi’nden elde edilen bilgiye göre, başkanlık seçim süreci kaldığı yerden değil de, UBP Grubu'nun belirleyeceği aday için yeniden başlatılacak.

Meclis Başkanlığı için aday gösterilen UBP Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre pazartesi yapılan seçimin ilk 4 turunda salt çoğunluğu sağlayamamış; Töre’nin ardından aday gösterilen UBP Girne Milletvekili Kutlu Evren’in de ilk oylamada kabul oyundan fazla ret oyu almasıyla genel kurul oturumuna ara verilmişti.



Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’ne göre, başkanlık seçimindeki oylamalarda ilk dört turda salt çoğunluk aranıyor. Beşinci turda ise kabul oyları ret oylarından fazla olması halinde aday, seçimi kazanmış oluyor.

Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 24, ana muhalefet CTP 19, koalisyon ortağı DP 3, koalisyon ortağı YDP 2 ve bağımsızlar 2 sandalyeyle temsil ediliyor.

