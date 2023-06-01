“Toplum, iradesini değişimden yana yapacak”

Bağımsız Milletvekili Adayı Korkmazhan, Surlariçi-Arasta esnafı ve yurttaşlar ile buluştu

Bağımsız Milletvekili adayı Abdullah Korkmazhan, bugün saat 13.30'da Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu'na adaylık başvurusunu yaptı.

Seçim ofisinden verilen bilgiye göre, başvurusu ardından açıklama yapan Abdullah Korkmazhan, adaylığını bugün resmen bildirdiğini belirterek, “Adayız çünkü inat ediyoruz. Bu memlekette insanca bir yaşamı mümkün kılacağız. Bu memlekette demokrasiyi, barışı, insan haklarını, federal çözümü mümkün kılmak noktasında inat ediyoruz” dedi.

Öte yandan Bağımsız Milletvekili Adaylığını açıklayan Abdullah Korkmazhan, Lefkoşa Surlariçi-Arasta esnafı ve yurttaşlar ile buluştu.

Korkmazhan yaptığı açıklamada, esnaf ve yurttaşların görüş, düşünce ve önerilerini dinlediğini belirtti.

25 Haziran’da yeni bir siyaset ve muhalefet yaklaşımının kazanacağını, meclisi halk adına bir mücadele alanına dönüştüreceklerini vurgulayan Korkmazhan, yıllardır çözüm bekleyen Surlariçi-Arasta esnafının sorunlarının çözümü için de mücadele edeceklerini kaydetti.

Kıbrıslı Türklerin siyasi partilerin kalıplaşmış siyaset anlayışından, temelsiz politikalardan ve yalanlardan usandığını, çözüm odaklı bir siyaset ve özgürlükçü bir yaşam istediğini söyleyen Korkmazhan, toplumun 25 Haziran’da iradesini yenilik ve değişimden yana yapacağından emin olduğunu söyledi.

