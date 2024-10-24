“Teknokrat hükümet olmalı”

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, şu anda Parlamenter Sistemin ‘en verimsiz’ halde olduğuna dikkat çekti ve teknokrat hükümet olması gerektiğini belirtti

Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Sibel Siber, Parlamenter Sistemin “Olabilecek en verimsiz hale nasıl getirilir”in örneğinin yaşandığını vurguladı.

“Endişem Başkanlık sistemini de bu hallere düşürebilir miyiz?” diyen Sibel Siber, Başkanlık sistemi için Anayasa değişikliğinin gerektiğini hatırlattı.

Başkanlık Sisteminin uzun vadede gerçekleşebileceğini, ama kısa vadede mevcut sistemi iyileştirme adımlarının atılması gerektiğini vurgulayan eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Siber, teknokrat hükümet olması gerektiğini belirtti.

Bakanların Milletvekilleri arasından olmaması gerektiğine dikkat çeken Sibel Siber, “Bakanlar Milletvekili olacaksa bile bir sonraki seçimde aday olmama kuralı getirilmeli” ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanlığı döneminde Başkanlık Sistemine ilişkin yaptıkları çalıştayı anımsatan Siber, “Parlamentonun güçlü olacağı ve kuvvetler ayrılığının uygulanacağı, yani doğru kurgulanmış bir Başkanlık Sisteminin önemli olduğunu söyledi.

“Parlamenter Sistem de doğru kurgulansaydı bunları yaşamayacaktık” diyen Sibel Siber, “Başkanlık sistemi bizi kurtarır” düşüncesinde olmadığını, şimdi mevcut yapının iyileştirmesi gerektiğini belirtti.

Siber, son günlerde yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi sorunlarına ilişkin, “Bu oy pusulaları vekil seçiminde geçersiz. Cumhurbaşkanı seçiminde geçersiz. Cumhurbaşkanı’na vekalet eden Meclis Başkanı seçiminde geçerli sayılmaya çalışılıyor” değerlendirmesini yaptı.