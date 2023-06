Tek Koltuk İçin Yarış Başladı

UBP milletvekili adayı Ali Başman, resmî adaylık başvurusunu YSK’ya yaptı. Başman, bu yola devlete, vatana, millete daha fazla hizmet vermek amacıyla girdiğini söyledi. UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ise “Ülke istikrara susadı” dedi

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) milletvekili adayı olarak açıkladığı Ali Başman, 25 Haziran’da yapılacak ara seçim için resmî adaylık başvurusunu YSK’ya yaptı.Başman’a, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ile milletvekilleri ve partililer eşlik etti.Ali Başman adaylık başvurusu sonrası yaptığı açıklamada, adaylara başarılar diledi, bu yola girerken, devlete, vatana, millete daha fazla hizmet vermek amacıyla girdiğini söyledi ve hayırlı olmasını temenni etti.UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel de halkın, UBP’ye son seçimlerde iktidar görevi verdiğini, yerel seçimlerde de birinci çıktıklarını söyledi ve bu seçimi de kazanacaklarını ifade etti.Üstel, UBP’nin farklı bir şekilde galip gelmesi için çalışmaları başlattıklarını kaydetti.“Ülke istikrara susadı” diyen Üstel, bu seçimde de istikrara katkı koyulacağına inanç belirtti.Hükümet olarak ülkenin ihtiyacı olan yasaları bir bir geçirdiklerini belirten Üstel, Belediyeler Yasası ile Öğretmenler Yasası örneğini verdi, “Hükümet programına ne yazdıysak yapacağız, iş yapacağız, ülkenin gücüne güç katmaya devam edeceğiz” dedi.Üstel, seçimi kazanacaklarını, endişelerinin olmadığını söyledi.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Sami Özuslu, 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimlerle ilgili resmi başvurusunu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptı.Başvuru sonrası açıklamalarda bulunan CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, önümüzdeki ara seçimlerde verilecek mesajın önemine işaret etti ve temiz bir kampanya olmasını diledi.Siyaset ve vizyon konuşulması gerektiğine dikkat çeken Özuslu, toplumun kavgaya ihtiyacı olmadığına vurgu yaptı. Sami Özuslu, “Şampiyon Meleklerimizi yitirdik şubat ayında. Acımız sonsuzdur. Biz bu İsias dosyasının peşinde olmaya devam edeceğiz. Takipçisi olacağız. O acıyı yüreğimizden kimse çıkaramayacak” diye konuştu. “Demokrasimizin kazanabilmesi için çabalıyoruz, özgürlüklerimizin elimizden alınmaması için, geriye değil, ileriye doğru toplumu taşımak için bir vizyon içerisindeyiz” diyen Özuslu, önümüzdeki ara seçimlerde verilecek mesajın önemine işaret etti. “Seçmen bu seçimde bu gidişata hayır diyecek” diye konuşan Özuslu, önümüzdeki günlerde detaylı vizyonlarını paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti. Sami Özuslu, “Halkın içindeyim her zaman olduğu gibi. CTP’nin duruşunu herkes biliyor. Bu vizyona destek istiyoruz. 25 Haziran’da başarıyla çıkacağımıza eminiz” diye ekledi.Başvuru sonrasında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da meselenin adaylar arasında bir mesele değil, bir vizyon meselesi olduğunu vurguladı. Erhürman, “Bu seçimin değişimi başlatmak amacını taşıyan bir seçim olduğunu halkla paylaşacağız” ifadelerini kullandı. Ülkenin sorunlarının ortada olduğunun altını çizen Erhürman, her gün biraz daha “Sarayönü’ne” kapanan bir yapı bulunduğunu ifade etti. “Demokrasi, özgürlükler, emeğin hakları açısından her gün biraz daha bizleri geriye götürmeye çalışan bir vizyon var karşımızda” diye konuşan Erhürman, önümüzdeki ara seçimlerin, vizyonu ortaya koyma seçimi olduğunun altını çizdi. Erhürman, “Kendi kendini yöneten, kendi ayakları üzerinde duran bir Kıbrıs Türk halkı istiyoruz. Gençlerini dünyayla buluşturmayı başaran bir Kıbrıs Türk halkı istiyoruz. Vizyonumuza uygun bir adayımız var. Bu memlekette kardeşçe yaşamak zorunda olduğumuzu bilerek sürdürülecek bir seçim yarışı olsun” diye ekledi.Sürpriz buluşmada kucaklaşma25 Haziran’da yapılacak ara seçim için adaylık başvurusu sonrası UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bakanlar ve milletvekilleri, Başkent Lefkoşa’nın tarihi mekanları Arasta ve Asmaaltı’nı ziyaret etti.Ziyaret sırasında sürpriz de yaşandı…Seçime hazırlanan UBP ve CTP ekipleri başkent sokaklarında karşılaştı.İki Genel Başkan ve beraberindekiler kucaklaşıp birbirlerine başarılar diledi.İki siyasi parti başkan ve temsilcileri birlikte fotoğraf da çektirdi.