Başbakan ve UBP Genel Başkanı Sucuoğlu, hedeflerinin istikrar ve 5 yıllık hükümet olduğunu söyledi



Ulusal Birlik Partisi (UBP), milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hedeflerinin istikrar ve 5 yıllık hükümet olduğunu vurguladı.

"50 tane kıymetli, tecrübeli ve eğitimli arkadaşla yola çıktık, tek başına iktidar hedefine doğru gidiyoruz" diyen Sucuoğlu, halkın da koalisyonlardan sıkıldığını ve tek partili hükümet istediğini ifade etti.

Sucuoğlu, “Hükümette bulunduğumuz 1 ay boyunca %51 oranında dövizin ciddi bir artışı var” dedi. Dövizin kısa sürede değer kazanması ile lavdan bir gömlek giydiklerini ifade eden Sucuoğlu, seçim sonrasında hedeflerinin ekonomi olacağının altını çizdi ve yatırımcıların da önünü açacaklarını sözlerine ekledi



