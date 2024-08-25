TDP’den Maliye Bakanı Berova’ya “bütçe disiplini için icraata” çağrısı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı, “bütçe disiplini için icraata” çağırdı.

TDP adına yazılı açıklama yapan Özkunt, Berova’nın “bütçe disiplininden ve piyasada hayat pahalılığına neden olan fırsatçılardan” bahsettiği ve “hayat pahalılığı ile ilgili yeni düzenlemeler yapılacağını" söylediği açıklamasını anımsattı.

Maliye Bakanı'nın piyasadaki “fırsatçıları” görmesinin olumlu değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Özkunt, bu çerçevede hükümetin, yasal yetkisini kullanarak bu fırsatçıları ortaya çıkarması ve gerekli önlemleri alması gerektiğini kaydetti.

Özkunt, “vurgun” olarak nitelediği bu olayın önlenmesinin hükümetin elinde olduğunu ifade ederek, hükümeti icraata çağırdı ve bütçe disiplini için özetle şu önerilerini sıraladı:

“Geçici işçi istihdamlarına son verin. Geçmişte işe aldıklarınızı durdurun. Hayat Pahalılığı yansıtırken barem 18 A-B ve barem 19’daki üst düzey kamu görevlilerinin ve milletvekillerinin artış oranını yasa ile sınırlayın. Kamuda etkin tasarruf tedbirlerine gidin. Ülkemizi temsil ile ilgili hiçbir fonksiyonu yerine getirmeyen yurt dışı temsilcilikleri kapatın.”

