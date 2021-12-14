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TDP’de adaylar belirlendi

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TDP, 50 kişilik milletvekili adaylarını ve sıralamalarını belirledi

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TDP’de adaylar belirlendi
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri için 50 kişilik milletvekili adaylarını ve sıralarını belirledi.
TDP’nin 50 kişilik milletvekili adayları ve sıralamaları ilçelere göre şöyle:
 
LEFKOŞA
1.  Cemal Gürsel Özyiğit
2.  Halil Hızal
3.  Nalan Ersümer
4.  Safiye Özaltıner
5.  Filiz Uzun
6.  Mustafa Yenigüç
7.  Çelen Çağansoy
8.  Aytaç Ali Baklacı
9.  H. Doğa Yalçın
10.  Yeşim Beyaz İlkan
11.  Mehmet Burhan
12.  Nevzat Özkunt
13.  Aktan Erdoğa
14.  Kamil Yayıcı
15.  Ömer Metbulut
16.  Tuğçe Özmert


MAĞUSA
1.  Yeşim Dede
2.  Yasemin Çobanoğlu
3.  İlyas Yağlı
4.  Boysan Boyra
5.  Erkan Sarı
6.  Arzu Demirel
7.  Olgu Tansuğ
8.  Hüseyin Angolemli
9.  Ecevit Aspri
10.  Mustafa Tekman
11.  Celal Nefesoğlu
12.  Yüksel Altuner
13.  Ercan Yüzüak
 
GİRNE:
1.  Mehmet Evrim Benzetsel
2.  Zeki Çeler
3.  Şirin Telli
4.  Dilara Korkmaz
5.  Sibel Karaca
6.  Hamide Dağkıranlar
7.  Elmas Tokay
8.  Nuri Sılay
9.  Sibar Aybar
10.  Tolga Atamer
11.  Mustafa Abraş
 
İSKELE:
1.  Elif Özyiğit Cengiz
2.  Mürüde Çelikağ
3.  Mehmet Barut
4.  Tülay Alpler
5.  Metin İsmet Pekri
 
GÜZELYURT:
1.  Faik Arçay
2.  Kamil Gilanlıoğulları
3.  Çayan Volkan
 
LEFKE:
1.  Turgut Karabetça
2.  Hasan İzzet Dinçoğlu
 
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