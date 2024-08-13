banner913
banner932
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
22 0
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
22 0
 
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
22 0
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
32 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
23 0
banner1032

TDP Örgütlenme Sekreterliğine Tahir Hoca getirildi

banner1020

banner1045
TDP Örgütlenme Sekreterliğine Tahir Hoca getirildi
banner971
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Örgütlenme Sekreterliği'ne Tahir Hoca getirildi
TDP’den verilen bilgiye göre, 5 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında Hüseyin Hallaçoğlu’nun istifası ile boşalan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliği ve Örgütlenme Sekreterliği görevine oy birliği ile Tahir Hoca seçildi.
Aynı zamanda Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Meclis Üyesi de olan Tahir Hoca, 34 yıl görev yaptığı LTB’den 2019 yılında emekli oldu.
Halen Göç-Taş Kültür ve Sanat Derneği Asbaşkanı olan Tahir Hoca, geçmişte Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Hentbol Federasyonu ve Göçmenköy İdman Yurdu Kulübü Başkanlığı görevlerini yürüttü. Hoca evli olup 5 çocuk babası.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.