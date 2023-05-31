TDP milletvekili adayı Reynar YSK’ya başvuruda bulundu

Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 25 Haziran milletvekilliği ara seçimlerinde aday olarak açıkladığı Tacan Reynar, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) resmi adaylık başvurusunu yaptı.

Reynar’a TDP Genel Başkanı Mine Atlı ve partililer eşlik etti.

Basına açıklama yapan Reynar, amaçlarının Meclis’te farklı bir muhalefet anlayışı oluşturmak olduğunu söyleyerek, bir milletvekilinin neler başarabileceğini göstermek adına aday olduğunu kaydetti.

TDP Genel Başkanı Mine Atlı da, "1976’dan beri aynı temiz siyaseti, kararlılıkla sürdürdüklerini" belirterek, Tacan Reynar’ın donanımı, cesareti, zekası ve cesareti ile topluma hizmet edecek bir kişi olduğu inancını ifade etti.

