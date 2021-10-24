TDP merkez Lefkoşa’daki Açık Pazarı ziyaret etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Zeki Çeler, Lefkoşa İlçe Başkanı Evrim Hınçal, Gençlik Örgütü Başkanı Arda Çileker ile İlçe Yönetim Kurulu ve Gençlik Örgütü üyelerinden oluşan TDP heyeti bu sabah Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazarı ziyaret etti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kendi öz kaynakları ile yaptığı en büyük yatırımlardan biri olan Küçük Kaymaklı bölgesindeki Merkez Lefkoşa ziyaretinde LTB Başkanı Mehmet Harmancı da heyete eşlik etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit LTB’nin kendi öz kaynakları ile inşa ettiği Merkez Lefkoşa’nın mimari yapısı ve fiziksel özellikleri sayesinde, hem esnafın artık daha rahat koşullarda ürünlerini yurttaşlara sunabildiğini, hem de yurttaşların rahatça alışveriş yapabildiklerini belirterek, Merkez Lefkoşa’nın başkente kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrardan kutladı.

Ziyaret boyunca hem esnafla hem de alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etme fırsatı yakaladıklarını belirten Özyiğit, ülkede başta ekonomi olmak üzere birçok alanda tam bir çöküş yaşandığına dikkat çekti. Pandemi döneminde sorunların daha da derinleştiğini, ancak çare üretmesi gereken hükümetin tam tersine kaos yarattığını belirten Özyiğit, ülkede her alanda enkaz yaratıldığını kaydetti.