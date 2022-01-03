TDP, liberal değil “kamucu” anlayışı öne çıkarıyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan alınan bilgiye göre, TDP’nin manifestosunda ekonomi ve sağlık konularına öncelik verildi.



Özellikle ekonomiyi öne çıkaran TDP, sağlık sisteminde de liberal değil, “kamucu” bir anlayışı savunuyor. Parası olan insanların iyi bir sağlık hizmeti alabileceği bir sistem yaratıldığını savunan TDP, bunun değişmesi gerektiği görüşünde.

Yaklaşık 1 milyon TL bütçe ile propaganda sürecini geçirecek olan TDP, “Şimdi TDP Zamanı” sloganını kullanacak.