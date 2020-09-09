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TDP hükümete güvensizlik önergesi için imza topluyor

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TDP hükümete güvensizlik önergesi için imza topluyor
Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.
Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı ve milletvekilleri, Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler, saat 12.30’da Meclis Mavi Salonda, UBP-HP hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza sürecini başlattı. 
 
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