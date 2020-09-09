TDP hükümete güvensizlik önergesi için imza topluyor

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.

Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı ve milletvekilleri, Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler, saat 12.30’da Meclis Mavi Salonda, UBP-HP hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza sürecini başlattı.

