TDP hükümete güvensizlik önergesi için imza topluyor

Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) 3 milletvekili, hükümete güvensizlik önergesi verilmesi için imza atıyor.
Partiden verilen bilgiye göre, TDP Genel Başkanı ve milletvekilleri, Cemal Özyiğit, Hüseyin Angolemli ve Zeki Çeler, saat 12.30’da Meclis Mavi Salonda, UBP-HP hükümetine karşı güvensizlik önergesi verilmesi amacıyla imza sürecini başlattı.
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