TDP Gençlik Örgütü'nden CTP gençlik örgütüne ziyaret

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü Genel Başkanı Arda Çileker ile Merkez Yönetim Kurulu Örgütlenme ve Sosyal İşler Sekreteri Ezgi Özyiğit, Mali İşler Sekreteri Tuğdem Berksel ile Siyasi, Hukuki İşler ve Eğitim Sekreteri Ergün Bey’den oluşan bir heyet Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü’nü ziyaret ederek Genel Başkan Enver Gürkan Tekiner başkanlığındaki heyetle görüştü.

TDP Gençlik Örgütü’nün bir süredir Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve Türkiye’deki siyasi partilerin gençlik yapılanmalarını kapsayan tanışma ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmede, Başkan Tekiner’in yanısıra CTP Gençlik Örgütü'nden Kaan Samiöz, Tufan Vudalı, Reşit Çakıcısoy, Direnç Berksel, Çağın Nevruz Özsoy da bulundu.

Görüşmede, başta gençlik sorunları olmak üzere, gündemdeki konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulurken, özellikle çevre sorunları ve UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin vatandaşlık uygulamaları derinlemesine konuşuldu. Örgütler her iki konuda da önümüzdeki süreçte ortak neler yapılabileceği ile ilgili olarak çalışma komitesi dahil diğer tüm alternatifleri kendi merkez yönetim kurullarında görüşme kararı aldılar.

Görüşmede ayrıca 2 devletli çözüm modeli gibi bugünkü konjonktürde kabulü mümkün olmayan ve Kıbrıs Türk toplumunu dünyadan daha da koparacak siyasetlere onay vermelerinin mümkün olmayacağı görüşünü de ileten TDP Gençlik Örgütü heyeti, Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüm gerçekleşinceye değin, buna inanan herkesle, her örgütle işbirliğini büyütmeye hazır olduklarını da vurguladı.

