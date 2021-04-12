TDP Gençlik Örgütü #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi başlattı

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi başlattı.

Dönem fotoğrafları, video ve metinlerle desteklenen paylaşımlar geçmişten günümüze hem Kıbrıs Türk toplumu, hem de Kıbrıs Rum toplumunun yaşadığı acılara dikkat çekiyor.

TDP’den yapılan açıklamada, “tüm Kıbrıslıların geçmişte çeşitli dönemlerde acılar yaşadıkları” belirtilerek, adanın geleceğinin ve yeniden birleşmesinin, geçmişte yaşananları unutmadan, iki toplumun yapılanları karşılıklı kabullenmesi ve affetmesinden geçtiğine vurgu yapıldı.

TDP Gençlik Örgütü tarafından paylaşılan ve Bir Kıbrıslı Rum’un Kıbrıslı Türk arkadaşları ile ilgili olarak “Pırlanta gibi insanlardı. Bahçelerimiz vardı, Türklerle komşuyduk” sözlerinin yer aldığı video ile Dr. Fazıl Küçük’ün halkın içinden bir fotoğrafını da kullanan TDP Gençlik Örgütü’nün #BirZamanlarKıbrıs serisinin devam edeceği belirtildi.