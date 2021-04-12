banner583
49 0
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
Kartal, Erzurum'dan 3 puanla uçtu
12 0
 
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
Seyir halindeki araçta çıkan yangın aracı kül etti
52 0
İngiltere yasta
İngiltere yasta
50 0
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
“Liderimize yapılan çirkin saldırı kabul edilemez”
45 1
Kovid-19’dan bir ölüm daha
Kovid-19’dan bir ölüm daha
542 0
La Liga'da
La Liga'da "El Clasico" heyecanı
15 0
banner529
banner570

TDP Gençlik Örgütü #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi başlattı

banner476

TDP Gençlik Örgütü #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi başlattı
banner630

Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik Örgütü, #BirZamanlarKıbrıs paylaşım serisi başlattı.

Dönem fotoğrafları, video ve metinlerle desteklenen paylaşımlar geçmişten günümüze hem Kıbrıs Türk toplumu, hem de Kıbrıs Rum toplumunun yaşadığı acılara dikkat çekiyor.

TDP’den yapılan açıklamada, “tüm Kıbrıslıların geçmişte çeşitli dönemlerde acılar yaşadıkları” belirtilerek, adanın geleceğinin ve yeniden birleşmesinin, geçmişte yaşananları unutmadan, iki toplumun yapılanları karşılıklı kabullenmesi ve affetmesinden geçtiğine vurgu yapıldı.

TDP Gençlik Örgütü tarafından paylaşılan ve Bir Kıbrıslı Rum’un Kıbrıslı Türk arkadaşları ile ilgili olarak “Pırlanta gibi insanlardı. Bahçelerimiz vardı, Türklerle komşuyduk” sözlerinin yer aldığı video ile Dr. Fazıl Küçük’ün halkın içinden bir fotoğrafını da kullanan TDP Gençlik Örgütü’nün  #BirZamanlarKıbrıs serisinin devam edeceği belirtildi.

banner342
Etiketler; #TDP Gençlik Örgütü
banner626
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.