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TDP, Erdoğan'ın katılacağı Meclis toplantısına katılmayacak

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TDP, Erdoğan'ın katılacağı Meclis toplantısına katılmayacak

TDP, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e yapacağı ziyarete katılmayacak.

TDP Parti Meclisi bu akşam Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz’da KKTC Meclisine yapacağı ziyaret değerlendirildi.

Özellikle son yıllarda diyalog kurma fırsatı verilmeden; karşılıklı saygıya dayalı eşitler düzeyinde bir ilişki yerine, buyuran-biat eden bir anlayışın hakim kılınmak istenmesi; Kıbrıs Türk halkının iradesine, özgür ve özgün kimliğine yapılan müdahaleler başta olmak üzere, iddia edildiği gibi eşit egemen devlet yerine alt yönetim algısını güçlendirecek adımların atılması tespitinden hareketle ve son günlerde yurttaşlarımızın sebepsizce Türkiye'ye alınmamasının kaçınılmaz sonucu olarak, TDP 20 Temmuz günü gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı aldı.

Konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın önümüzdeki günlerde kamuoyuna yapılacağı da belirtildi.

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