"TDP elini taşın altına koymaya hazır"

TDP'nin, ülkenin içinde bulunduğu hassasiyetlerde, elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ve görevden kaçmayacağını ifade eden Özyiğit, "Belli ilkeler, reformlar hayata geçirilirse elimizi taşın altına koyarız ama bizim dışımızda bir çoğunluk olacaksa TDP böyle bir yapıya ortak olmayı çok düşünmez, TDP Hükümeti kuran partilerden olmak ister" dedi

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma görüşmeleri kapsamında TDP'yi ziyaret ederek, genel başkan Cemal Özyiğit ile görüştü.

Erhürman'a görüşme sırasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve milletvekilleri Asım Akansoy, Armağan Candan ve Sıla Usar eşlik etti.

Görüşmede, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler ve MYK üyeleri Safiye Özaltıner ile Deniz Birinci de hazır bulundu.

Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özyiğit ve heyetine misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Erhürman, görüşmede, ilkelerini aktardıklarını ve değerlendirdiklerini ifade ederek, erken seçim konusunda hem fikir olduklarını kaydetti.

İlkeleri paylaştıklarında aralarında ciddi bir görüş ayrılığı olmadığını söyleyen Erhürman, en geniş tabanda, teknokratları içeren bir hükümet modeli için çalıştıklarını söyledi.

DP ve YDP ile de yarın görüşüp ardından genel değerlendirme yapacaklarını ifade eden Erhürman, sonrasında da temas içinde olacaklarını kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, ülkenin bir süredir hükümetsiz olduğuna işaret ederek, bundan ötürü bütçe ve eğitim başta olmak üzere her alanda kaos yaşandığını dile getirdi.

Erhürman ile görüşmede, değerlendirme ve görüşlerini dinlediklerini, hassasiyetlerini aldıklarını ifade eden Özyiğit, parti meclisinde ön değerlendirme yaptıklarını ama yarın akşam parti Meclisinin toplanıp yeniden değerlendirme yapacağını ve kararlar alacağını söyledi.

TDP'nin, ülkenin içinde bulunduğu hassasiyetlerde, elini taşın altına koymaya hazır olduğunu ve görevden kaçmayacağını ifade eden Özyiğit, "Belli ilkeler, reformlar hayata geçirilirse elimizi taşın altına koyarız ama bizim dışımızda bir çoğunluk olacaksa TDP böyle bir yapıya ortak olmayı çok düşünmez, TDP Hükümeti kuran partilerden olmak ister" diye konuştu.