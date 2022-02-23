TDP: Ekonomik darboğazdan ancak ortak akılla çıkılabilir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ekonomik darboğazdan ancak ortak akılla çıkılabileceğini kaydetti.

Bunun için Ekonomi Konsey oluşturulması, toplum çıkarları göz önünde tutularak tedbir alınması, icraat yapılması gerektiğini belirten TDP, “Bizler, oluşturacak konseye dıştan uzman desteği vermeye de hazırız” açıklamasında bulundu.

Partiden yapılan açıklamada, bütçeye para girişini sağlamak adına TDP’nin önerileri şöyle paylaşıldı:

“Bir defaya mahsus çıkartılacak önergeyle zenginlerden Servet Vergisi alınması, kayıt dışı ekonominin kayda alınması; sanal betin vergilendirilmesi; gazinolardaki masa ve makine sayısına göre yapılandırılmış vergi sisteminin yeniden düzenlenip yatırılan bahis üstünden vergilendirmenin revize edilmesi; vergi borçlarının ödenebilmesi için hukuki sürecin başlatılması, devlet harcamalarının azaltılması.”

TDP, diğer önerilerini ise şöyle sıraladı:

“Akaryakıt zamlarının kontrol altına alınması, Fiyat İstikrar Fonuna kaynak oluşturacak fon sağlanması, oluşacak kaynağın bu amaçla kullanılması; Elektrikte 300 kilovatsaate kadar kullanımında indirimli tarife yapılması ya da dar kesime oluşturulacak fondan destek sağlanması; Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması için üniversiteler, casinolar ve sanal bahis alanlarında teknik, idari, yasal ve yazılım konularında alt yapı düzenlemesine gidilmesi; Denetimli Muhasebe Yasası’nın güncellenmesi.

Hal Yasası’nın çağdaş hale getirilip yasallaşması; sebze ve meyve fiyatlarındaki kontrolün sağlanması, ticaretin kayıt altına alınması, gıda sağlığı ve güvenirliğine uygun dağıtım ve satış yapılması.

Kamuda Tasarruf Genelgesi yayınlanarak ivedi olmayan harcamalara son verilmesi; Temel tüketimde gümrük ve fonların sıfırlanması, ürünler için birim maliyet hesabı yapılması, belirlenen birim maliyet üzerinden denetim sağlanması; Market ve mağazaların kar marjlarının disiplin altına alınması; Her 6 ayda bir yapılan asgari ücret, kamu maaşlarına ve emeklilere yapılan artışın 2 ayda bir yapılması...”