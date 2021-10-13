TDP'de Özyiğit tek aday

oplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 7’nci Olağan Kurultayı 16 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Lefkoşa’da The Paradise Park’ta yapılacak kurultay saat 14.00’da başlayacak.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Divan başkanlığını Gülsen Bozkurt'un yapacağı, faaliyet ve mali raporların üyelerin onayına sunulacağı kurultay, "Şimdi daha güçlü, daha kararlı bir sesle: ADALET- ÖZGÜRLÜK - DAYANIŞMA” sloganıyla düzenleniyor.

Genel Başkanlık için Cemal Özyiğit'in tek aday olarak katılacağı kurultayda ayrıca 50 kişilik Parti Meclisi ile Denetleme ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de seçilecek.