TDP, CTP’yi ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) heyeti, Cumhuriyetçi Türk Partisi’ni (CTP) ziyaret etti.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan ziyarette, TDP Genel Başkanı Mine Atlı başkanlığındaki heyet, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığındaki CTP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) heyetiyle saat 15.30’da bir araya geldi.

TDP MYK’sının talebi üzerine yapılan görüşmede, basına açıklama yapılmadı.

