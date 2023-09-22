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Tatar’dan Erdoğan’a teşekkür

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Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmadan dolayı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti

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Tatar’dan Erdoğan’a teşekkür
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Birleşmiş Milletler 78’nci Genel Kurulu nedeniyle temaslarda bulunmak için New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. 
Türkevi’nde gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi konuşmadan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta Aksakallılar Konseyi Başkanı, AK Parti Genel Başkan Vekili, Türkiye Cumhuriyeti eski Meclis Başkanı ve eski Başbakanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.
Türkevi’ndeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilciliği'nde yer alan kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar ile Binali Yıldırım, KKTC’nin tanınması için birlikte yürütecekleri çalışmaları paylaştı.
 
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