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Tatar: “Varız, var olmaya devam edeceğiz”

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Tatar: “Varız, var olmaya devam edeceğiz”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 14. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar burada yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen  dernekleri ve katkı koyan kurumları tebrik etti.

Tatar, festivale katılan Bulgaristan, İtalya-Sicilya, Makedonya, Meksika, Romanya, Türkiye’den gelen halk dansları ekiplerini ülkede görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yerel kıyafetler, dans ve müzikler eşliğinde gerçekleşen festivalin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kültür ve sanata yapılan katkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden dünyaya bir mesaj olarak verildiğini kaydetti.

Kültürü ve sanatı yaşatarak bir sonraki nesillere aktaranlara teşekkür eden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün kendi kültür, sanat, gelenek, müzik, dans ve kıyafetleriyle var olduğunu belirtti, uluslararası medeniyetin bir parçası olduğunu dile getirdi.

İletişim kanalları ve sosyal medya aracılığıyla yapılan yayınlar sayesinde Kıbrıs Türkü’nün mücadelesi yanında kültür ve sanatının da dünyaya aktarıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Varız, var olmaya devam edeceğiz” dedi.

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