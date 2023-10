Tatar: “Son 3 yıl, milli davamıza büyük hizmetlerle dolu geçti”

Tatar “Devletin bekası için, geleceği için, kurumsal yapısının güçlenmesi için, halkın özlemi olan bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyetinin devamı için, her zaman KKTC’ye sahip çıkacağız”

Cumhurbaşkanlığı olarak Halk Konseyi, çevre, sosyal projeler ile ilgili de toplantılar yaptıklarını, halka bilgi verdiklerini anlatan Ersin Tatar, Üç yılda Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Eşi Sibel Tatar öncülüğünde bir çok sosyal projeye imza attıklarını dile getirdi. Tatar, “Çevre, orman, sokak hayvanları ve insana yönelik dört aşamalı yürüttükleri projeler içerisinde Tatlısu Sıfır Atık Pilot Projesi, Hoşgeldin Bebek Ormanı, Sokak Köpeklerini Kısırlaştırma Projesi, Pilot Okullar Sıfır Atık Projeleri, Yaşlı Hakları, Aile, Çocuk Hakları ve Turizm çalıştayları yanında özel gereksinimli çocuklarla Fidan Çocuk Korosu, Mutlu Çocuklar Anne-Baba El Kitabı, Kuzey Kıbrıs’ta İpeğin Yeniden Doğuşu gibi bir çok daha sosyal ve kültürel projeleri gerçekleştirdik”, dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Son 3 yılda başarılanlar; önemli yeni bir politikanın benimsenmesi, desteklenmesi ve tanınmasak da dünya devletleri tarafından Kıbrıs’taki gerçeklerin görülmesi, iki devlet siyasetinin güçlenmesi bakımından tarihi perspektifte önemi çok büyüktür ve milli davamıza büyük hizmetle dolu bir süreçtir” dedi.Tatar, son 3 yılda Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yeni milli siyasetin güçlendiğini, Maraş açılımı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM’de yaptığı tanınma çağrısı, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliği, Azerbaycan ziyareti ve Türkiye ile her alanda yapılan iş birliğinin, KKTC devleti açısından, Kıbrıs tarihinin perspektifine ve son 60 yıldaki başarılara bakıldığında, son 3 yılda hiç de küçümsenemeyecek derecede önemli adımlar atıldığının görülebileceğini vurguladı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı görevindeki 3. yılını tamamladı.Ersin Tatar, ilk turu 11 Ekim, ikinci turu 18 Ekim 2020’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı olmuştu.Ersin Tatar, 23 Ekim 2020’de yemin ederek ve görevi 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan devralarak, Cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştı.Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) Cumhurbaşkanlığındaki 3 yıllık görev süresi boyunca yaptığı çalışmaları anlatan Tatar, şunları kaydetti:“Görevdeki 3’üncü yılımızı tamamlandık. Devletin bekası için, geleceği için, kurumsal yapısının güçlenmesi için, halkın özlemi olan bağımsızlığı, özgürlüğü, hürriyetinin devamı için, her zaman KKTC’ye sahip çıkacağız.”“Federal zeminde bir anlaşmadan netice çıkmaz”Tatar, Kıbrıs sorununda, federal zeminde bir anlaşmadan hiçbir zaman bir netice çıkmayacağını belirterek, iki devletli siyaseti gündeme getirdiği zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu siyasete destek verdiğini, sahip çıktığını söyledi.Yeni siyaseti Başbakanlığı döneminde gündeme getirdiğini, Cumhurbaşkanlığı seçimine de bu siyasetle katılıp kazandığını anımsatan Tatar, KKTC’nin, yeni dönemde, Türkiye’nin de tam desteğiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na anayasal ismiyle gözlemci üye olduğunu, iki devletli çözüm siyasetinin kabul görmeye başladığını, zemin bulduğunu, kökleştiğini kaydetti.Yeni siyaseti güçlendirmek, daha da kökleştirmek, milli siyasete zemin kazandırmak için temaslara ve çalışmaya devam ettiklerini belirten Tatar, geride kalan 3 yıllık görev süresinde; Kıbrıs tarihinin perspektifine, son 60 yıldaki başarılara bakıldığında, son 3 yılda hiç de küçümsenemeyecek derecede önemli adımlar atıldığını, yeni politikanın benimsendiğini, KKTC tanınmasa da Kıbrıs’ta gerçeklerin görüldüğünü, iki devletli çözüm siyasetinin benimsendiğini, güçlendiğini vurguladı.Milli davaya büyük hizmetler yapıldığını belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin de bu dönemde geliştiğini, bağlar güçlendiğini ifade etti.Tatar, 3 yılık görev süresinde Türkiye Cumhuriyeti’nin birçok yerine ziyaretler yaptığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temasları, uyumlu çalışmalarının, samimiyeti, desteği ve her yerde yakın ilgi alakayı getirdiğini, bunun da hem turizm, hem iş dünyası hem de eğitime katkıları olduğunu söyledi.Türkiye’den her alanda KKTC’ye ilginin arttığını, ülkede tüm alanlarda konferans seminer gibi toplantıların yapıldığını, kendisinin de bu toplantılara davet edildiğini anımsatan Tatar, Türkiye’de de fahri doktora yanında birçok konferansa davet aldığını, Kıbrıs Türk halkının sesinin daha çok duyurulması amacıyla da bu toplantılara vakit ayırdıkça gittiğini belirtti.Tatar, “İlmek ilmek bu bağlar örüldü ve bu bağlar şu anda KKTC’nin kültürel sosyal ekonomik yapısına destek veriyor” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ziyaretine de değindi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev’in kendisini KKTC Cumhurbaşkanı olarak kabul ettiğini, devlet başkanı protokolü uyguladığını ifade eden Tatar, Rum Yunan lobisine rağmen KKTC devletine ilginin artmasının gelecek için önemli ümit verici olduğunu vurguladı.Bundan sonraki süreçte KKTC’nin Türk dünyasındaki yerinin güçlenmesi için pekişmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Tatar, bu yönde sağlanacak başarının, Kıbrıs Türk halkını daha parlak bir geleceğe taşıyacağını kaydetti.Kıbrıs Türk halkının tümüyle yeni siyasete sahip çıkmasının önemine vurgu yapan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki tanınma çağrısına işaret ederek, “Federasyon” söylemlerinin, milli birliği zafiyete uğrattığını, Kıbrıs Türk halkının geleceğini tehlikeye atacak bir sürece onay vermeyeceklerini belirtti.Filistin ve Ukrayna savaşlarına bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik, egemenlik ve devletin önemini çok daha iyi anladıklarını ifade eden Tatar, doğru yolun milli birlik olduğunu, bu çerçevede KKTC’ye daha fazla sahip çıkarak, bölgesinde her alanda Dubai gibi, Singapur gibi bir cazibe merkezi haline getirebileceklerini söyledi.Temennisinin, Türkiye ile daha fazla sıkı ilişkiler kurulması ve KKTC’nin her alanda geliştirilmesi olduğunu ifade eden Tatar, tanınmanın gecikebileceğini ancak geleceğe güven ve huzur içinde umutla baktıklarını, halkın refahı için çalıştıklarını belirtti.6 Şubat depreminde kaybedilen çocukların acılarını yüreklerinde taşıyacaklarını ifade eden Tatar, aileler ile birlikte her zaman acılarını paylaşacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümü ile KKTC’nin 40. yıl dönümünü kutlayacaklarını, Türkiye’nin yeni yüzyılında daha büyük başarılar yakalayacağını, bunun KKTC’ye de yansımaları olacağına, parlak bir gelecek inşa edileceğine işaret etti.-Halk konseylerini topladık, sosyal projelere imza attık“Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binalarıyla KKTC’ye bir mühür daha kazandırılacak”Cumhurbaşkanlığı olarak Halk Konseyi, çevre, sosyal projeler ile ilgili de toplantılar yaptıklarını, halka bilgi verdiklerini anlatan Tatar, Cumhurbaşkanlığı ile parlamento binası çalışmalarına dikkat çekti.Bu büyük proje tamamlanınca ülkeye büyük katkısının olacağını, bir yıl sonra tamamlanması planlanan binaların tamamlanmasıyla daha çağdaş görevler yerine getirileceğini ifade eden Tatar, KKTC’ye bir mührün daha kazandırılacağını belirtti.