Tatar, Rum lider Hristodulides’e mektup gönderdi

Tatar “Atlılar toplu mezarındaki çalışmaların başlamasının hemen ardından Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı'na bir ziyaret yapmaya hazırım”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum lider Nikos Hristodulides’e mektup gönderdi. Tatar mektubunda, Atlılar toplu mezarındaki çalışmaların başlamasının hemen ardından, Hristodulides ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etmeye hazır olduğunu bildirdi.

KŞK’nın, sürdürdüğü verimli ve insani açıdan çok önemli çalışmalara destek belirtebileceklerini ve bu desteği yansıtacak yazılı bir ortak açıklama yapmayı faydalı gördüğünü Hristodulides’e ilettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Özel Temsilcim, Rum Müzakereci ile halihazırda bu ortak açıklama üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Beklentim, Rum Liderle birlikte bu ziyareti Temmuz sonu gerçekleştirebileceğimiz yönündedir” dedi.

“KŞK’ya ziyaret gerçekleştirme hususunda görüş birliğine varmıştık”

Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Rum lider Hristodulides’in seçilmesinin ardından, BM Barış Gücü Misyon Şefi’nin daveti üzerine ara bölgede bulunan rezidansında tanışma maksadıyla bir araya geldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

“Bu gayriresmi görüşmemizde, samimi bir ortamda diğer konular yanında, önerim üzerine olası bir depreme karşı nasıl iş birliği yapabileceğimizi ele almış, aynı zamanda Kayıp Şahıslar Komitesi’nin yapmakta olduğu insani açıdan büyük önem taşıyan verimli çalışmalarını destekleyecek nitelikte Komiteye bir ziyaret gerçekleştirme hususunda da görüş birliğine varmıştık.”

KŞK’nın, 40 yılı aşkın bir süredir görev yönergesi çerçevesinde, mevcut üç üyenin ortak kararıyla çalışmalarını yürüttüğünü ifade eden Tatar, Atlılar toplu mezarına ilişkin kazı çalışması başlatılması kararının da tam da bu şekilde, üç üyenin onayı ile geçen Ocak ayında alındığını ancak Mayıs ayında başlaması gereken çalışmanın, Rum üyenin tavrından dolayı sekteye uğradığını kaydetti.

“Çalışmanın 24 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağı güvencesini aldık”

Cumhurbaşkanı Tatar, BM aracılığıyla, Rum muhataplarıyla yaptıkları istişareler sonucunda bu engelin aşıldığını ve ilgili çalışmanın 24 Temmuz 2023 tarihinde başlayacağı güvencesini aldıklarını belirtti.

Rum lider Hristodulides’e bugün gönderdiği mektupta, Atlılar toplu mezarındaki çalışmaların başlamasının hemen ardından Hristodulides ile birlikte Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Antropoloji Laboratuvarı'na bir ziyaret yapmaya hazır olduğunu ilettiğini kaydeden Tatar, “Bu ziyaretimizde KŞK’nın sürdürmekte olduğu verimli ve insani açıdan çok önemli çalışmalara destek belirtebileceğimizi ve ziyaretimizin ardından da bu desteğimizi yansıtacak yazılı bir ortak açıklama yapmayı faydalı gördüğümü ilettim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Özel Temsilcim, Rum Müzakereci ile hali hazırda bu ortak açıklama üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Beklentim, Rum liderle birlikte bu ziyareti Temmuz sonu gerçekleştirebileceğimiz yönündedir” dedi.