banner480
banner69
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
Hayat pahalılığında bir yılda yüzde 12.83 artış
8 0
Euro 10’u gördü
Euro 10’u gördü
11 0
 
Lefkoşa’da bazı yollar kapanacak
Lefkoşa’da bazı yollar kapanacak
8 0
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
15 0
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
“Erhürman, Maraş kararını istismar etme peşinde”
35 0
“Bu girdap hepimizi boğacak”
“Bu girdap hepimizi boğacak”
66 0
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
“Havalimanından taşımacılık gelişigüzel”
35 0
banner529

Tatar, parti başkanlarını görüşmeye çağırdı

banner476

Tatar, parti başkanlarını görüşmeye çağırdı

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları ve görevlendirme amacıyla, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcilerini bugün görüşmeye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kapsamda, saat 14.00’de Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 14.30’da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, 15.00’de Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, 15.30’da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 16.00’de Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu 16.30’da Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.