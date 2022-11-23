Tatar: “Küçücük adada daha fazla silahlanmaya seyirci kalmamızı beklemesinler"

Tatar, “Küçücük adada daha fazla silahlanmaya Anavatan Türkiye ve bizlerin seyirci kalmasını beklemesinler” diyerek, böyle adımların istenmeyen olaylara yol açacağı konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “1974’ten beri Kıbrıs’ta var olan barış herkesin gönlünde olandır. Barışın devamı için de iki ayrı devlet gerçeğinin artık görülmesi gerekmektedir” dedi.

Tatar, artık KKTC’nin ilelebet yaşaması gerektiğini, aksi takdirde Kıbrıs’ta arzu edilen bir çözüm modeline ulaşılamayacağını kaydetti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik değerlendirmelerde de bulunan Tatar, “Küçücük adada daha fazla silahlanmaya Anavatan Türkiye ve bizlerin seyirci kalmasını beklemesinler” diyerek, böyle adımların istenmeyen olaylara yol açacağı konusunda uyardı ve “İnşallah öyle bir duruma gelinmez. Bunun kimseye faydası olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Diyarbakır temasları devam ediyor. Diyarbakır’da adının verildiği Ersin Tatar Parkı açılışını yapan Tatar, ardından 1974 Diyarbakır Kıbrıs şehitleri ve gazilerinin adına yapılan Kıbrıs Barış Anıtı önünde gazilerle bir araya geldi.

Tatar, burada basına açıklamalarda bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

-Tatar: "Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti’nin ilelebet yaşayabilmesi istikrarın anahtarı ve sigortasıdır”

Tatar, şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına Diyarbakırlılara teşekkürlerini ileterek, KKTC ve Diyarbakır arasındaki son yıllardaki yakın temasın, direkt uçuşların başlamasıyla daha da arttığını kaydetti ve bu park ile aradaki bağların daha da artacağına inanç belirtti.

1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve oradaki şehit ve gazilerin hatırına yapılan anıtın önemine değinen Tatar, bu harekat ile yeni bir dönem başladığını, geçen hafta 39’uncu yılının kutlandığı KKTC’nin temellerinin atıldığını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki çağrısı ve ardından Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC’ye gözlemci statüsünün verilmesi gelişmelerini paylaşan Tatar, bunun siyasetlerinin kökleşmesi, KKTC’ye sahip çıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gösterdiği irade ve uluslararası alanda ağırlığı sayesinde olduğunu söyledi.

Tatar, artık KKTC’nin ilelebet yaşaması gerektiğini aksi takdirde Kıbrıs’ta arzu edilen bir çözüm modeline ulaşılamayacağını dile getirerek, “1974ten beri Kıbrıs’ta var olan barış esas itibarıyla hepimizin gönlünde olandır, barışın devamı için de iki ayrı devlet gerçeğinin artık görülmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon, doğal gaz, Mavi Vatan’da hak ve hukuk mücadelesi gibi gelişmeler yaşandığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de bir Türk Devleti’nin ilelebet yaşayabilmesi istikrarın anahtarı ve sigortasıdır” dedi.

Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet diledi, gazilere ise şükranlarını iletti.

“Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücü ve hareket kabiliyeti bellidir”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ABD’nin uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına yönelik değerlendirmesinin istenmesi üzerine ise Tatar, “Küçücük adada daha fazla silahlanmaya Anavatan Türkiye ve bizlerin seyirci kalmasını beklemesinler” dedi ve böyle adımların istenmeyen olaylar doğurabileceği konusunda uyardı.

“İnşallah öyle bir durum meydana gelmez. Bu durumun kimseye faydası olmayacaktır” diyen Tatar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gücü ve hareket kabiliyetine işaret ederek, 5 dakikada F16’ların, 10 dakikada Mehmetçiğin yanlarında olacağını kaydetti.

Tatar, son günlerde yapılan operasyonlara da değinerek, terör örgütlerine karşı yürüttükleri mücadelede Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yürekten destek belirterek, Kıbrıs Türk halkının, bu haklı mücadelelerinde dualarıyla hep yanlarında olduklarını vurguladı ve terör örgütleri tarafından yapılan saldırıları lanetlediğini ifade etti.

