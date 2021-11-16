Tatar "KKTC’nin gelişiminin sürecek"

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarının yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’de her alanda yatırımlar gerçekleştiğini belirterek KKTC’nin gelişiminin süreceğini vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 38. Kuruluş Yıl Dönümü etkinlikleri çerçevesinde ülkede bulunan TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem ve beraberindekilerle görüşmekten duyduğu büyük mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi koşullarının yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen KKTC’de her alanda yatırımlar gerçekleştiğini belirterek KKTC’nin gelişiminin süreceğini vurguladı.

“FEDERASYON BÜYÜK BİR OYUNUN PARÇASI”

Kıbrıs Türkü’nün çeşitli saldırı ve soy kırımlara maruz kalarak bu topraklarda yıllardır var oluş mücadelesi verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 Mutlu Barış Harekatı ve ardından KKTC’nin ilan edilerek Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne ve egemenliğine sahip çıkıp geleceğe güven ve umutla baktığını belirtti.

Tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunu ve birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta ancak egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliğinin ortaya çıkmasıyla bir anlaşmanın kabul edilebileceğini kaydetti.

“YENİ SİYASET DAHA DA İLERİ TAŞINACAK”

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan süreçlerin federasyon tezinin sona erdiğinin önemli göstergeleri olduğuna dikkat çekerek yeni siyasetin Türkiye ile tam bir uyum içerisinde daha da ileri taşınacağının altını çizdi.

Kıbrıs’ta empoze bir çözümün asla kabul edilmeyeceğini, Kıbrıs’ta iki ayrı halk, devlet ve demokrasi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle sergilediği dik duruşunu sürdüreceğine vurgu yaptı.

“BÖLGEDEKİ HAK VE ÇIKARLARDAN ASLA GERİ ADIM ATILMAYACAK”

Kıbrıs Türkü’nün haklı davasının gün gelip kabul göreceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değinerek bölgedeki hak ve çıkarlardan asla geri adım atılmayacağını ifade etti ve TBMM-KKTC Dostluk Grubu nezdinde tüm milletvekillerine sevgi ve saygılarını iletti.

ERDEM’DEN CUMHURBAŞKANI TATAR’A; “GÖNÜL COĞRAFYAMIZDA, BAŞTA YAVRU VATANIN CUMHURBAŞKANI OLARAK BİZ SİZLERİ KENDİ CUMHURBAŞKANIMIZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

TBMM-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de yaptığı konuşmada Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkinin oldukça özel olduğunu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın göreve gelmesiyle birlikte egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devletin iş birliğini öngören anlayıştan duyduğu mutluluğu ifade etti. Erdem, Kıbrıs sorunuyla ilgili ortaya konan yeni anlayışa ve Cumhurbaşkanı Tatar’a her zaman destek olacaklarını ifade etti. Kıbrıs konusuyla ilgili Kıbrıs Türk halkının haklı davasını dünyanın göz ardı ettiğini belirterek bunu eleştiren Erdem; “Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Gönül coğrafyamızda, başta yavru vatanın Cumhurbaşkanı olarak biz sizleri kendi Cumhurbaşkanımız olarak görüyoruz. Sayın İlham Aliyev’i de aynı duygularla ziyaretimizde böyle gördüğümüzü söyledik. İnşallah bunu çoğaltalım” şeklinde konuştu.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil ve Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler Danışmanı Anıl Kaya da hazır bulundu.