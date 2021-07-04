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Tatar: Kıbrıs 'ta adalet ve eşitlik istiyoruz

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Tatar: Kıbrıs 'ta adalet ve eşitlik istiyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adalet, eşitlik ve Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bir anlaşma istediklerin belirtti.

Elazığ'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin önde gelen basın kuruluşlarına açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Kıbrıs 'ta adalet ve eşitlik istiyoruz. Kıbrıs'ın gerçeklerine göre bir anlaşma istiyoruz" dedi.

Kıbrıs 'ta bir anlaşmanın yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliği ile mümkün olduğuna vurgu yapan Tatar, müzakere yoluyla varılacak bir anlaşmanın herkesin faydasına olacağını ancak federasyon defterinin kapandığını kaydetti.

20 Temmuzda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünün kutlanacağını hatırlatan Tatar, "Sayın Erdoğan büyük bir heyetle KKTC'yi ziyaret edecek ve önemli mesajlar verecek. Kıbrıs Türkü'nün Turkiye ile bağları kopamaz" dedi.

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