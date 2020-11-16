"Tatar'ın açıklaması evlere şenlik"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Mühendis ve Mimarlara yönelik söylemlerini değerlendirerek, evlere şenlik olarak niteledi ve “Tek kelimeyle yazıklar olsun” dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Pandemi Hastanesi’nin açılışında yaptığı ‘Mimar Mühendislere tüm yetkililere bunun projesini çiziniz, ihalesine çıkınız diye talimat vermeme rağmen proje çıkmadı, ihale aşamasına gelinemedi, ne yapacaktım Cumhurbaşkanımı arayacaktım, öyle yaptım” söylemlerini evlere şenlik olarak niteledi ve “Tek kelimeyle yazıklar olsun” dedi.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, bugün mecliste yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

Pandemi Hastanesi projesiyle ilgili buradaki Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin UBP-HP hükümetinden kendilerine gelen talep doğrultusunda çalışma yaptığını, ilgili odalar ve üyelerin birlik yasası ve prosedürü çerçevesinde gerekenleri yaptığını,bu konuda yarışma bile düzenlendiğini anımsatan Özyiğit, “Siz Başbakan olduğunuz dönemde tüm bunları elinizin tersiyle iteceksiniz, sonra dönüp görevlerini yapanlara yönelik suçlamalarda bulunmaya çalışacaksınız, bu söylemi şiddetle reddediyoruz” dedi.

Özyiğit, Hastane açılışına sağlık çalışanlarının davet edilmemesini de çok ciddi bir hata ve haksızlık olarak niteledi.

