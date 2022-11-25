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Tatar ile Anastasiadis’in sosyal etkinlikte buluşacağı iddia edildi

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Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM’nin, yıl sonu nedeniyle aralık ayı sonunda düzenlemeyi planladığı davette bir araya gelmesinin beklendiği bildirildi

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Tatar ile Anastasiadis’in sosyal etkinlikte buluşacağı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in sosyal içerikli bir etkinlikte bir araya gelmesinin beklendiği öne sürüldü.
Alithia Rum Haber Ajansı’nı (KİPE) kaynak gösterdiği haberinde Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in BM’nin, yıl sonu nedeniyle aralık ayı sonunda düzenlemeyi planladığı davette bir araya gelmesinin beklendiğini belirtti.
Haberde Tatar ile Anastasiadis’in en son geçen nisan ayında, BM Barış Gücü’nün eski Lefkoşa uluslararası havalimanında, kadınların Kıbrıs sorununun çözüm prosedürlerine özlü katılımını hedefleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Ortak Eylem Planı’nın tanıtımı için düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği hatırlatıldı.
 
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