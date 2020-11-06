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Tatar, hükümet kurma görevini yarın Saner'e verecek

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Tatar, hükümet kurma görevini yarın Saner'e verecek
Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde siyasi partilerle bugün görüşen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yarın saat 10.30da UBP Başkan Vekili Ersan Saner’i kabul edecek.
Öte yandan Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi yarın hükümet konusunu görüşmek üzere toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı saat 14.00’te, Parti Meclisi toplantısı ise saat 15.00’te başlayacak. Her iki yetkili organın toplantısı UBP’nin Atatürk Meydanı’ndaki binasında gerçekleştirilecek.
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