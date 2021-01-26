Tatar, Guterres'e yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğunu iletti

Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki görüşmede, Tatar'ın Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin işbirliği temeline dayalı yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğu yönündeki görüşünü aktardığı belirtildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, dün akşam yaptığı telefon görüşmesinde, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin işbirliği temeline dayalı yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğu yönündeki görüşünü aktardı.

BM Genel Sekreteri Guterres’in, Cumhurbaşkanı Tatar ile yaptığı görüşmede, 5+1 BM formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih ettiğini, ancak toplantının yer ve zamanın, ABD hükümetinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere bağlı olarak netleşeceğini, konuya ilişkin gelişmeler ışığında, taraflara bilgi verileceğini ifade ettiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün akşam saat 21.15’te video konferans aracılığıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki görüşme “yapıcı” ve “samimi” bir ortamda gerçekleşti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede, Kıbrıs’taki iki tarafın eşit statüsünün, kabul edilmiş tarihsel bir gerçek olduğunu, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların oluşturduğu 1960 ortaklık devletinin, 1963 yılında Rumların Anayasal ortaklığı işgal etmesiyle sona erdiğini, bunun neticesinde adada yasama, yürütme ve yargı organları olan iki ayrı yönetimin ortaya çıktığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı’nın 30 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye, Birleşik Krallık ve Yunanistan Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla Cenevre’de gerçekleşen toplantıda, Kıbrıs’ta iki otonom yönetimin mevcut olduğunun teyit edildiğini hatırlattığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın adanın gerçeklikleri ışığında, Kıbrıs’ta olası bir uzlaşının mevcut iki devlet ve egemen eşitliği zemininde olması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Guterres ile görüşmesinde ayrıca, 1968’de Beyrut’ta başlayan ve yarım asrı aşkın bir süredir devam eden federal çözüm zeminindeki müzakerelerin, “Rumların ada üzerindeki güç, yönetim ve refahı Kıbrıslı Türklerle paylaşmayı reddeden uzlaşmaz tavrından dolayı başarısızlıkla sonuçlandığını” kaydettiği de ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, “Bu süre zarfında Kıbrıslı Türklerin insanlık dışı izolasyona maruz kaldığını ve bunun sürdürülemez olduğunu” aktardığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Cumhurbaşkanı, günümüz gerçeklikleri ve Rum tarafının değişmeyen hakimiyetçi zihniyeti karşısında Kıbrıs’ta, yeni bir müzakere zeminine ihtiyaç olduğunu, bunun da adil gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının egemen eşitliğe dayalı ve eşit uluslararası statüye sahip iki devletin işbirliği temelinde olması gerektiğini ifade etti.”

BM Genel Sekreteri’nin, görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının tutumunun ve isteklerinin farkında olduğunu ifade ettiği belirtilen açıklamada, Guterres’in, gayrı resmi 5+1 Kıbrıs toplantısında, tarafların resmi müzakereleri mümkün kılacak ortak bir zemin konusunda uzlaşıya varması yönünde bir beklentisi bulunduğunu dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Guterres’in, 5+1 BM formatındaki gayri resmi toplantının New York’ta yapılmasını tercih ettiği, fakat yer, zaman ve ABD hükümetinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapacağı düzenlemelere bağlı olarak netleşeceğini kaydettiği, konuya ilişkin gelişmeler ışığında, taraflara bilgi vereceği de belirtildi.