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“Tatar, erken seçimden neden korkuyor?”

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CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Sayın Tatar, erken seçimden neden bu kadar korkuyorsunuz?” diye sordu

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“Tatar, erken seçimden neden korkuyor?”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, CTP’ye yönelik “Memleketi zorla seçime götüremezsiniz” sözlerine CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy’dan tepki geldi.

Asım Akansoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İktidar partileri içerisinde birkaç anlaşmazlık oldu diye sen Meclisi çalıştırmayacan, memleketi kaosa sürükleyecen, bir yerde yanlış yapıyorsun, diye düşünüyorum ben. Senin 21 milletvekilin var, onların 29. Eğer böyle yaparsan sana Başkan yardımcılığını seçtirmeyecekler. Siyaset bir yere kadar, zorla memleketi seçime götüremen sen. “ diyor Sayın Ersin Tatar.  Çok ilginç bir akıl yürütme doğrusu.

Hükümetin 29 Milletvekili var, ancak kendileri 26’yı bulup Meclis Başkanı seçemiyor (birkaç anlaşmazlık olmuş). Hükümet Milletvekillerinin neden oy vermediğinin, neden oylarını çift mühür ile yaktığının, uzun süredir parti bütünlüğünün kaybolduğunun, bunun Yasama ve Yürütmede çok ciddi sorunlar yarattığının hiçbir önemi yok.

Oysa halkın sorunlarına çare üretmek adına etkili bir hükümet olma kapasitesi çoktan aşıldı.

Bu durumda bunun sorumlusu  ana muhalefet midir?  Tüm gayrı yasallık, yolsuzluk ve kötü yönetim karşısında bizim kamu yararı gözeten denetleme ve sorgulamalarımız, siyasetimiz mi kaos yaratıyor?

Sayın Tatar, erken seçimden neden bu kadar korkuyorsunuz?

Hepimizin derdi, bu ülkenin geleceği ise, neden taşların yerli yerine oturmasından ve iradenin halka iade edilmesinden bu kadar çekiniyorsunuz?

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