Tatar'dan 6 maddelik öneri

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve taraflara kalıcı uzlaşı için bir belge ve sonunda 6 temel unsuru barındıracak öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın BM'ye sunduğu önerisinde, Kıbrıs'ta iki tarafın eşit egemenliğinin sağlanmasıyla, BM himayesinde sonuç odaklı ve takvimi belli olan müzakerelere başlanabileceği belirtildi.

Tatar'ın önerisinde, "Bu müzakereler sonucunda varılacak herhangi bir anlaşma, iki devlette ayrı olarak eşzamanlı referandumlarda onaya sunulacaktır." ibaresi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın sunduğu önerideki 6 madde şöyle:

1.Kıbrıs Türk tarafı sahip olduğu eşit statü ve egemen eşitliğinin teyit edilmesini ve bu doğrultuda BM Genel Sekreteri Guterres’in girişim başlatarak meseleyi BM Güvenlik Konseyi’ne sunmasını resmen istedi. Bu doğrultuda ortaya çıkacak olan yeni bir BM kararı ile adada mevcut iki devlet arasında bir işbirliği modelinin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır.

2.İki taraf arasındaki eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik bahse konu düzenleme ile sağlandıktan sonra taraflar sonuç odaklı, zaman kısıtlamalı ve yeni zemin üzerinden BM Genel Sekreteri gözleminde özgürce ve ortak kabul ile bir işbirliği anlaşması yapabilir.

3. Taraflar arasındaki müzakereler ileriye dönük kurulacak olan işbirliği üzerinde yapılacak olup taşınmaz mal, güvenlik, sınır ayarlamaları ve AB ile olan ilişkileri ele alacak.

4. Müzakereler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere tarafından desteklenecek ve AB’nin de gözlemci olarak bulunması uygun olacaktır.

5. İki taraf arasındaki anlaşma kapsamında iki devlet birbirini karşılıklı tanıyacaktır ve garantör devletler de bunu destekleyecektir.

6. Bu müzakereler sonucunda varılacak bir anlaşama iki devlete, ayrı ayrı ve eş zamanlı yapılacak olan, bir referandum ile onaya sunulacaktır.