banner913
banner932
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
23 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
32 0
 
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
Geleneksel İskele Festivali'ne muhteşem başlangıç
50 0
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
YDK'da 30. yıla özel görkemli mezuniyet
34 0
Karavezirler, güven tazeledi
Karavezirler, güven tazeledi
32 0
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
Değirmenlik-Girne ana yolunda ve Lefkoşa’da trafik kazaları… Bir kişi yaralandı
52 0
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
153 0
banner1032

Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti

banner1020

banner974
Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti
banner971

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Stewart’ın Güvenlik Konseyi’ni bilgilendirmek üzere BM Merkezi’nin bulunduğu New York’a gidişi öncesinde liderlerle görüşme programı kapsamında yapılan görüşme, Cumhurbaşkanlığında saat 16.00’da başladı.

Stewart, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Londra’da 10 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’ne raporunu sunacak olan BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile görüşmüş, bugün sabah da konuya ilişkin Meclis’teki siyasi partileri bilgilendirmişti.

Stewart ise, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşmüş, görüşme ardından yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerindeki duraklamanın ara bölgedeki "militarizasyonun" artmasına yol açacağından endişe duyduğunu belirtmişti.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.