Tatar: “Bizim Türkiye ile yürüttüğümüz milli siyaset, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletidir”

KKTC’de son 40 yılda ambargolara rağmen alt yapı, liman, eğitim, turizm gibi bir çok alanda büyük başarılar elde edildiğini belirten Tatar, KKTC’nin dünyada bu gelişmelerle kabul edilebilirliğin ve tanınırlığın arttığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, 1960’ta denenen federasyon temelli çözümün uzun süre ayakta kalamayacağını vurgulayarak, “Ya devletten vazgeçilip, Rum’a yama olunacak. Ya da KKTC’yi güçlendirip, geleceğe umutla bakılacak...” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2023-2024 Akademik Yılı açılış törenine katılarak geleneksel ilk dersi verdi.

Tatar, Türkiye ve Azerbaycan da dahil olmak üzere üniversitelerden aldığı davetlere mümkün olduğunca icabet ederek, Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs davasını anlatma görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ”Biz bu davayı hem ana vatanda, hem de uluslararası alanda anlatmak durumundayız çünkü büyük bir haksızlıkla karşı karşıyayız. Rum tarafı tanınmış olduğu için her yere gidip konuşabiliyor. Maalesef bizlerden bu hak inkar ediliyor. Dünyanın adaleti bu kadar. Biz de çeşitli kanallarla ve arayışlarla sesimizi, bilgi ve görüşlerimizi paylaşmak suretiyle bu eksikliği gidermeye çalışıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı olarak en büyük görevinin Kıbrıs meselesini dünyaya anlatmak olduğunu söyleyen Tatar, Türkiye ile geliştirdikleri yeni siyasetin iki devletli siyaset olduğunu çünkü 1960’ta denenen federasyon çözümünün uzun süre ayakta kalamayacağını yaşayarak öğrendiklerini kaydetti.

Rumların bütün niyetinin adayı Yunanistan ile birleştirmek olduğuna işaret eden Tatar, “Bizim Türkiye ile yürüttüğümüz milli siyaset ise Kıbrıs’ın kuzeyinde bir Türk devletidir” dedi. Tatar, bu Türk devletinin varlığının Kıbrıs Türk halkının toprağındaki kara ve hava sahasındaki egemenlik hakları, ulusal egemenliğinin sürdürülmesi ve egemen olarak yoluna devan etmesi açısından önemini vurguladı.

“Alternatif, ya devletten vaz geçip, Rum’a yama olmak, ya da bu şekilde KKTC’yi güçlendirip geleceğe umutla yürüyebilmek“ diyen Tatar, “Hep inandığımız yolda, hiç pes etmeden, vazgeçmeden, hiçbir zaman yalpalamadan, bu mukaddes yolda yürüyüp en sonunda haklı olduğumuz noktaya ulaşmak erdemin gereğidir“ şeklinde devam etti,

Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik zorluklar olabileceğini çünkü Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon ve ambargoların devam ettiğini belirterek, zaman içerisinde bu sıkıntıların aşılabileceğine olan inancını dile getirdi.

Tatar, DAÜ’yü ve turizmi örnek göstererek zaman içinde bu izolasyonların aşılabileceğini söyleyerek, son 40 yılda ülkede çok büyük başarılar elde edildiğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin alt yapısı, limanlar, hava alanları, oluşan sermaye, turizm ve diğer sektörlerde yaşanan gelişmelerle KKTC’nin dünyadaki tanınırlığı ve kabul edilebilirliğinin zaman içinde arttığını söyledi.

Gazze’de yaşananlarla insanlığın ne halde olduğunun görüldüğünü belirten Tatar, insanlığa sahip çıkmanın önemini vurguladı.



Açılış töreninde konuşan DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Başkanı Erdal Özcenk, DAÜ’nün bilgiye ve eğitime bağlılığıyla tanındığını belirterek, ülkenin gelişmesi ve genç zihinlerin yetişmesinin kendileri için kutsal bir görev olduğunu ifade etti.

Özcenk, DAÜ’nün birlik ve beraberlik içinde elde ettiği başarıları sürdürüp, yükselmeye devam edeceğini kaydetti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, DAÜ’nün “uluslararası" bir kurum olduğunu belirterek, üniversitede 100 ülkeden 16 bini aşkın öğrenci, 35 ülkeden öğretim üyesi ve dünyanın her yerinden 70 bini aşkın mezunu bulunduğunun altını çizdi. Kılıç, DAÜ’nün eğitim ve öğretim yanında topluma verdiği hizmetlerin paha biçilemez bir değer olduğunu vurgulayarak, güçlü kurumsal yapı, kaliteli eğitimle toplumun ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet verdiklerini kaydetti.

Açılış töreninde ayrıca Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özgeçmişi okunarak, Cumhurbaşkanlığı görevinde bugüne kadar olan süreci özetleyen barkovizyon gösterildi.

Ayrıca, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından günün anısına Tatar’a hediye takdim edildi.