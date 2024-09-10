Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleriyle buluştu

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında "Kıbrıs'ta gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir bir çözüme ancak iki devlet temelinde ulaşılabilir” dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra temasları kapsamında, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleri tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir saat süren toplantıya Lord Hussain, Barones Sarah Ludford, Lord Kamall, Milletvekili Nesil Çalışkan ve Milletvekili Tahir Ali katıldı. Toplantıda, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser de hazır bulundu.



KKTC Dostluk Grubu üyelerine teşekkür



Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, İngiltere’de milletvekili seçilen ilk Kıbrıslı Türk kadın olması dolayısıyla Nesil Çalışkan'ı kutlayıp, başarılar diledi. Tatar, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyelerine, birçok uluslararası platformda sesini dahi duyurmaktan mahrum bırakılan Kıbrıs Türk halkının içinde bulunduğu durumu ve adaletsizliği ortaya koyan lobi faaliyetleri nedeniyle teşekkür etti.

Tatar, Kıbrıs adasının Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin güney kıyılarına 40 mil, Yunanistan ile yaklaşık 700 mil mesafede yer alarak jeostratejik bir öneme sahip olduğunu da belirtti.

İngiltere'nin başkentinde öncelikle İngiliz parlamenterlerle görüşmeler yapmak üzere bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar şunları söyledi:

“Gerçekçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir çözüm istediğimizi ortaya koymaktayız. Kıbrıs'ta eşit, özden gelen haklara sahip olan Kıbrıs Türk halkı, yarım asrı aşkın bir süredir federal temelde bir çözüme ulaşmak için çetin çabalar ortaya koymuştur. Halkım, 1960 yılında Türkiye, Yunanistan ve İngiltere olmak üzere üç garantör devleti olan Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti'nin kurucu ortağıydı. Ancak bu ortaklık, Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama arzuları nedeniyle Aralık 1963'te Kıbrıs Rum tarafı tarafından bozuldu ve Kıbrıslı Türkler cumhuriyetin devlet organlarından silah zoruyla dışlandı. 1963'ten 1974'e kadar, gettolarda yaşamaya zorlanan halkıma karşı ada çapında saldırılar ve zulümler yapıldı. 15 Temmuz 1974'te Yunan Cuntası darbe yaparak Kıbrıs'ın bir Helen Adası haline geldiğini ilan etti. Türkiye, garantör güç olarak, antlaşmalar gereği müdahale etmek ve Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmak durumunda bırakıldı.”

Kıbrıs Türk halkının yarım asırdan fazla bir süredir eşitlik temelinde federal bir çözüme ulaşmak için uğraş verdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar Rum eski Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis'in, en az 15 çözüm planını reddeden tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğunu açıkça belirttiğini kaydetti.

Nisan 2004'te, yıllar süren müzakerelerin ardından hazırlanan BM Kapsamlı Çözüm (Annan) Planı'nın ayrı ayrı yapılan eş zamanlı referandumlarda Kıbrıslı Rumların yüzde 76'sı tarafından kesin bir dille reddederken Kıbrıslı Türklerin yüzde 65'i evet oyu verildiğini anlatan Tatar, "Ancak bu sonuca rağmen, Kıbrıslı Rumlar referandumdan bir hafta sonra, AB üyeliğine kabul edilirken Kıbrıslı Türkler bu denklemin dışında bırakıldı.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, 2004 yılında Annan Planı döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jack Straw'un açıklamalarına da atıfta bulunarak, “Sayın Straw 2004 yılında görevdeyken federal bir çözümü destekliyordu. Ancak Kıbrıs'taki gerçekleri ve sonuçları gören Sayın Straw bugün, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonumu açıkça desteklemekte ve çözüm öncesinde Kıbrıslı Rumların AB'ye üye olmalarına izin verilmesinin de yanlış olduğunu, bunun sadece bu sürüncemeli sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etmektedir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının izole edilmeye devam edildiğini ve temel insan haklarından mahrum bırakıldığını belirten Tatar, uluslararası toplumun, 2004 yılında Annan Planı döneminde izolasyonların sona erdirilmesi için birçok taahhütte bulundu, ancak izolasyon ve kısıtlamaların sona erdirilmesi için verilen bu sözler yerine getirilmedi. Eğer uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm istiyorsak, Kıbrıs'taki mevcut durumun gerçeklerine odaklanmak gerekmektedir. Federal çözüm kalıpları dışında düşünmenin zamanının geldiğini ifade ettik. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar iyi komşuluk ilişkileriyle her iki tarafın da yararına olacak bir iş birliği ilişkisi içinde olabilirler. Böyle bir çözüm, doğal kaynaklar ve enerji konusunda iş birliği yapmayı da mümkün kılacak ve Kıbrıs Rum tarafı da fayda sağlayacaktır”.

Cumhurbaşkanı Tatar, Ukrayna, Gazze ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan gelişmelere de değinerek şunları söyledi:



"Bu gelişmeler, Türkiye'nin Kıbrıs için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir"



“Savaş ve çatışmalar maalesef dünyanın başka yerlerinde devam ediyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin Kıbrıs için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Kıbrıs Türk halkı, güvenliği ve varlığı olarak gördüğü Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılmasını asla kabul etmeyecektir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin garantör güç olarak Kıbrıs'ta iki tarafa da eşit muamele etmesinin öneminin altını çizerek, “Yeni seçilen İşçi Partisi Hükümeti, Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonlara ve doğrudan uçuşlar ile doğrudan ticareti mümkün kılarak bu haksız kısıtlamalara son verme ihtiyacına yeni bir bakış açısı getirebilir” diye konuştu.



Hussain



Toplantıda konuşan Lord Hussain, kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere Kıbrıs Türk halkının haklarının sıkı bir destekçisi olduğunu belirtti.



Ludford



Barones Sarah Ludford ise, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu dönemde Ercan Havalimanı üzerinden Ada'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve izolasyonun etkilerini bizzat gördüğünü ifade etti. Ludford, izolasyonun sona erdirilmesi ve Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşmanın yollarının aranması gerektiğini desteklediğini de söyledi.



Çalışkan



Nesil Çalışkan da, Parlamento’yu ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek İngiltere'nin Kıbrıs adası ile tarihi bağları olduğuna işaret etti. Çalışkan, Kıbrıs'ta çözümlenmemiş bir durum olduğunu ve soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiği söyledi.

