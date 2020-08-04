Tatar, Ankara'da yalnız olmayacak

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın bugün Ankara'da TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuat Oktay ile yapacağı görüşmede yalnız olmayacağı iddia edildi.

Bu toplantı için Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın da olacağı iddia edildi.

Toplantı için Ersin Tatar'ın Ankara'ya gittiği Ataoğlu ile Arıklı'nın da oraya gitmek için hareket ettikleri belirtildi.