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Tatar "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız"

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Tatar "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız"
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Elazığ temasları çerçevesinde Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini ziyaret etti. 
Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda her zaman iki devletten yana olduğunu ancak resmi müzakerelerde, masada federasyon olduğu için gündeme getiremediğini belirterek, "Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız" dedi.
Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye halkının her zaman beraber olacağını belirten Tatar, federasyon çatısı altında Kıbrıslı Türkleri Türkiye'den tamamen kopartmanın amaçlandığını anlattı.
Tatar, "Rum - Yunan ikilisinin oynadığı bu tezgâh bizleri yolumuzdan şaşırtmayacaktır. Bizler Türkiye'miz ile birlikte Doğu Akdeniz'de hak ve hukukumuzu koruyarak siyasetimizi sürdüreceğiz" diyerek, bu sene 20 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini ve 20 Temmuz'un çok anlamlı bir törenle kutlanacağını vurguladı.
Tatar, Elazığ Muharip Gaziler Derneği Kıbrıs Gazilerini ziyaretinde şunları kaydetti: 
"Sayın Denktaş her zaman iki devlet demişti ama resmi müzakerelerde onu gündeme getirememişti çünkü politika federasyondu. Allah nasip etti, federasyon defterini kapatmış bulunmaktayız. Türkiye'nin de tam desteği ile Kıbrıs'ta iki ayrı, bağımsız, eşit egemen devlet diyoruz. Bu da bir bakıma sizlerin temennisidir. Çünkü sizler Kıbrıs Barış Harekâtına katılmak suretiyle, Kıbrıs Türk halkına bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandırmış o kutsal ve kahraman insanların birer temsilcisisiniz."
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