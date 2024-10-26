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Tatar açık pencere bırakmadı

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Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Rum lider Hristodulidis’in yönetim masasında 2+1, garantiler masasında 5+1, güvenlik masasında da 4+1 şekilde formüle ettiği 3 ayrı masa önerisinin özlü müzakerelerle alakalı olduğu için reddettiği öğrenildi

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Tatar açık pencere bırakmadı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yönetim masasında 2+1, garantiler masasında 5+1, güvenlik masasında da 4+1 şekilde formüle ettiği 3 ayrı masa önerisinin özlü müzakerelerle alakalı olduğu için reddettiğini, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de bu öneriye sessiz kaldığını vurguladığı açıklaması Rum basınında geniş yer buldu. 

Güney’de yayımlanan Fileleftheros haberi manşetten “Masaları da Tekmeledi…  Ersin Tatar Açık Pencere Bırakmadı… Alelacele Sadece ‘Anavatanlarla’ Görüşmeyi Kabul Ettiğini Açıkladı”, iç sayfasında da “Tatar Üç Masayı tekmeledi… İngiltere’yi İstemiyor Denge Olabilmesi İçin Masada Sadece 4+1’de Israr Ediyor” başlık ve spotlarını kullandı. 

Gazete Rum Enformasyon Dairesi’nin Kıbrıs Türk medyasından alıntıladığı Cumhurbaşkanı Tatar’ın ilgili açıklamasını “Tatar’ın çeşitli bahane ve gerekçeler aradığı” yorumuyla aktardı.

Alithia’nın “Taraf Üç Masayı Da Uçurdu…. 4+1 Genişletilmiş Görüşmede Israr Ediyor… İngiltere’nin Bakan Düzeyinde Gözlemci Olarak Katılmasını Öneriyor” başlıklı manşet haberine göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Hristodulidis’in önerisini “gayriresmi yemek gecesi reddettiğinden haberi olmadığını, bunu Cumhurbaşkanı’nın açıklamasından öğrendiğini öne sürdü.

Gazete Kıbrıs Türk medyasından alıntılanan haber eşliğinde, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in OMEGA isimli yayın organına yaptığı açıklamayı aktardı.

Habere göre Hristodulidis’in önerisinin müzakerelerin yeniden başlamasına katkı koyabileceğini düşündüğünü söyleyen Letimbiotis Tatar'ın öneriyi reddetmesi konusunda ise “henüz o noktada değiliz.” cevabını verdi. Letimbiotis -beşli mi yoksa 4+1 mi olacağını izah etmeksizin- “genişletilmiş görüşmede, müzakerelerin başlaması için zemin olup olmadığı görüşülecek” dedi, Rum tarafının, bu görüşmenin yılsonundan önce gerçekleşmesini arzuladığını söyledi.  

Letimnbiotis Cumhurbaşkanı Tatar’ın öneriyi gayriresmi yemek gecesi reddettiğinden haberdar olmadığını, bunu, Tatar’ın önceki günkü açıklamasından öğrendiğini savundu.

Tatar’ın ilgili açıklamasını okurlarına Tatar ‘Üç Masayı’ Reddetti” başlığıyla aktaran Politis ise Rum Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun açıklamasına yer verdi.

Habere göre Andoniu “biz çabaya bağlıyız. Tatar’ın açıklamalarını takip ediyoruz ancak bunlar, BM Genel Sekreter’inin karar vereceği konulardır. Üç ayrı masa önerisi sürecin kolaylaştırılması için yapıldı.” dedi. 

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