Tarih yeniden tekerrür ediyor

Ülke siyasi tarihi adeta yeniden tekerrür ediyor. Faiz Sucuoğlu hükümetinde görevden alınmadığı için hükümetin istifasına neden olan Sunat Atun’un ismi yeniden “görevden alma veya istifa” söylemleri ile gündemin baş sırasına oturdu



HERŞEYİ BIRAKIP TATİLE GİTTİ

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Bakanlar Kurulu’na yaptığı baskı neticesinde Teknecik Elektrik Santrali’ne ihalesiz yakıt alımı için KHK çıkarılmasını sağlayan Sunat Atun’un TPİC ısrarı ülkeyi karanlığa boğdu. Yakıt temini ihalesini elinde bulunduran firmaya ülkeye getirdiği yakıtın ödemesini yapmayan, ülkeye ihalesiz şekilde de yakıt getirmeyi beceremeyen Atun güdümündeki Kıb-Tek yönetiminin beceriksizliğinin faturası hükümete kesildi. Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yakıtım tamamen tükendiği, santralin sustuğu ve ülkenin uzun saatler boyunca karanlığa gömüldüğü günlerde, her şey yolundaymış gibi ülkeden ayrılan ve 3. Kez hacca giden Sunat Atun’un bu vurdumduymaz tavrı bardağı taşıran son damla oldu.

BAŞBAKAN ÜSTEL, ‘HESAP SORMAKTA’ KARARLI

Sunat Atun’un yokluğunda Bakanlar Kurulu kararıyla Kıb-Tek’e akaryakıt temini için uluslararası ihaleye çıkma kararı alındı. Ülkedeki elektrik krizini çözmek için kolları sıvayan Başbakan Ünal Üstel, KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Maliye Bakanlığı Müdürü Ersan Karataş ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’yi görevden aldı.

UBP MYK’SI ATUN’UN KELLESİNİ İSTİYOR

UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan parti MYK’sı, ülkede yaşanan elektrik krizi nedeniyle halktan özür dilenmesi kararı aldı. Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, parti yayın organı Güneş Gazetesi’nin manşetinden halktan özür diledi. Parti MYK’sı, elektrik krizinin baş mimarı olan Sunat Atun’un bakanlık görevinden alınması talebini Başbakan Ünal Üstel’e iletirken, Başbakan Ünal Üstel’in de krizin ortasında görevinin başında olmayan Sunat Atun’dan ciddi rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Önceki gün UBP’li vekilleri acil olarak Başbakanlık binasına toplantıya çağıran Üstel’in toplantıda Atun kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, yurtdışında bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun önceki gün bir açıklama yayınlayarak, “Benim veremeyecek hesabım yoktur” sözleriyle meydan okudu. “Sorumluluklarımız vardır ancak bir de kendi özel yaşantımız ve manevi dünyamız vardır. Bu bağlamda kısa bir düre için yurt dışında bulunuyorum” diyen Atun, Kıb-Tek’te yaşanan akaryakıt krizi konusunda suçu üstünden atarak, ihaleyi elinde bulunduran firmayı suçlamaya devam etti ve ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini savundu.

NELER OLDU?

Bilindiği gibi Kıb-Tek’te üretimin durma aşamasına gelmesi ve yakıt sorunu yaşadığı bir sırada Maliye Bakanı Sunat Atun izin kullanmak suretiyle Hacca gitmişti. Bu süre zarfında ülkede yaşanan elektrik krizi, Üstel-Atun arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla kopardı.

Ulusal Birlik Partisi’ne yakın kaynaklarından derlenen bilgilere göre Başbakan Ünal Üstel önceki gün milletvekilleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Kıb-Tek’te yaşanan sorunlar, sorunların perde arkası ve Maliye Bakanı Atun’dan duyulan rahatsızlık konuları ele alındı.

Elde edilen bilgilere göre Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun’la artık çalışmak istemediğini ve Atun’un ya kendi istifasını sunmasını ya da görevden alınması opsiyonunu değerlendiriyor.

Sunat Atun’un Elektrik Kurumu’nda krizin zirve yaptığı ve ülkenin karanlığa gömüldüğü bir aşamada izne gitmesinin Atun-Üstel ilişkilerinin kopmasına neden olduğu ifade edildi.

Her şeyin tamam olduğu ve sorun olmadığını belirterek tatile çıkan Atun’un ülkeden ayrılması sonrasında ciddi kriz yaşanmış ve ülke karanlığa gömülmüştü. Uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşta büyük öfkeye eden olmuştu.

Üstel önceki gün yazılı açıklamasında yaşanan krizle ilgili tüm yetkilerini kullanarak gerekli soruşturmaların yapılması için talimat verdiğini açıklamış ve “Bir ihmal varsa her ne pahasına olursa olsun hesap sorulacaktır” demişti.

Öte yandan Sunat Atun’un müsteşarı Cengiz Çoli’nin Üstel’in aldığı bir kararın yürürlüğe girmemesi için çaba göstermesi ise Çoli’nin görevden alınmasına neden olmuştu.



Ocak 2022 Erken Genel Seçimleri’nin ardından Faiz Sucuoğlu Başbakanlığı’nda kurulan UBP-DP-YDP hükümetinin istifasına neden olan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun Başbakanlıktan eden krizin baş mimarı olan Maliye Bakanı Sunat Atun yine bir hükümet krizinin göbeğinde yer alıyor. Başına buyruk tavrı nedeniyle dönemin Başbakanı Faiz Sucuoğlu tarafından görevden alınmak istenen Sunat Atun’un koltuğu yine sallanıyor. Bu kez Başbakan Ünal Üstel’in hedefi haline gelen Atun’un bu krizden de yine galip mi yoksa mağlup mu çıkacağı ise henüz bilinmiyor.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile birlikte Bakanlar Kurulu’na yaptığı baskı neticesinde Teknecik Elektrik Santrali’ne ihalesiz yakıt alımı için KHK çıkarılmasını sağlayan Sunat Atun’un TPİC ısrarı ülkeyi karanlığa boğdu. Yakıt temini ihalesini elinde bulunduran firmaya ülkeye getirdiği yakıtın ödemesini yapmayan, ülkeye ihalesiz şekilde de yakıt getirmeyi beceremeyen Atun güdümündeki Kıb-Tek yönetiminin beceriksizliğinin faturası hükümete kesildi. Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yakıtım tamamen tükendiği, santralin sustuğu ve ülkenin uzun saatler boyunca karanlığa gömüldüğü günlerde, her şey yolundaymış gibi ülkeden ayrılan ve 3. Kez hacca giden Sunat Atun’un bu vurdumduymaz tavrı bardağı taşıran son damla oldu.Sunat Atun’un yokluğunda Bakanlar Kurulu kararıyla Kıb-Tek’e akaryakıt temini için uluslararası ihaleye çıkma kararı alındı. Ülkedeki elektrik krizini çözmek için kolları sıvayan Başbakan Ünal Üstel, KIB-TEK Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa eden Maliye Bakanlığı Müdürü Ersan Karataş ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli’yi görevden aldı.UBP Genel Başkan Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan parti MYK’sı, ülkede yaşanan elektrik krizi nedeniyle halktan özür dilenmesi kararı aldı. Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, parti yayın organı Güneş Gazetesi’nin manşetinden halktan özür diledi. Parti MYK’sı, elektrik krizinin baş mimarı olan Sunat Atun’un bakanlık görevinden alınması talebini Başbakan Ünal Üstel’e iletirken, Başbakan Ünal Üstel’in de krizin ortasında görevinin başında olmayan Sunat Atun’dan ciddi rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.Önceki gün UBP’li vekilleri acil olarak Başbakanlık binasına toplantıya çağıran Üstel’in toplantıda Atun kriziyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu da gelen bilgiler arasında.Öte yandan, yurtdışında bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun önceki gün bir açıklama yayınlayarak, “Benim veremeyecek hesabım yoktur” sözleriyle meydan okudu. “Sorumluluklarımız vardır ancak bir de kendi özel yaşantımız ve manevi dünyamız vardır. Bu bağlamda kısa bir düre için yurt dışında bulunuyorum” diyen Atun, Kıb-Tek’te yaşanan akaryakıt krizi konusunda suçu üstünden atarak, ihaleyi elinde bulunduran firmayı suçlamaya devam etti ve ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini savundu.NELER OLDU? Bilindiği gibi Kıb-Tek’te üretimin durma aşamasına gelmesi ve yakıt sorunu yaşadığı bir sırada Maliye Bakanı Sunat Atun izin kullanmak suretiyle Hacca gitmişti. Bu süre zarfında ülkede yaşanan elektrik krizi, Üstel-Atun arasındaki ilişkiyi tam anlamıyla kopardı.Ulusal Birlik Partisi’ne yakın kaynaklarından derlenen bilgilere göre Başbakan Ünal Üstel önceki gün milletvekilleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıda Kıb-Tek’te yaşanan sorunlar, sorunların perde arkası ve Maliye Bakanı Atun’dan duyulan rahatsızlık konuları ele alındı.Elde edilen bilgilere göre Başbakan Üstel, Maliye Bakanı Sunat Atun’la artık çalışmak istemediğini ve Atun’un ya kendi istifasını sunmasını ya da görevden alınması opsiyonunu değerlendiriyor.Sunat Atun’un Elektrik Kurumu’nda krizin zirve yaptığı ve ülkenin karanlığa gömüldüğü bir aşamada izne gitmesinin Atun-Üstel ilişkilerinin kopmasına neden olduğu ifade edildi.Her şeyin tamam olduğu ve sorun olmadığını belirterek tatile çıkan Atun’un ülkeden ayrılması sonrasında ciddi kriz yaşanmış ve ülke karanlığa gömülmüştü. Uzun süreli elektrik kesintileri vatandaşta büyük öfkeye eden olmuştu.Üstel önceki gün yazılı açıklamasında yaşanan krizle ilgili tüm yetkilerini kullanarak gerekli soruşturmaların yapılması için talimat verdiğini açıklamış ve “Bir ihmal varsa her ne pahasına olursa olsun hesap sorulacaktır” demişti.Öte yandan Sunat Atun’un müsteşarı Cengiz Çoli’nin Üstel’in aldığı bir kararın yürürlüğe girmemesi için çaba göstermesi ise Çoli’nin görevden alınmasına neden olmuştu.