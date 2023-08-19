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“Tamamen insani bir yol talep ettik”

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Pile Muhtarı Veysal Güden “Biz tamamen insani bir yol talep ettik. Maalesef BM’den bu talebimiz direnç gördü. BM başka şeylere anlayış gösterirken bizim haklı talebimize neden anlayış göstermedi?”

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“Tamamen insani bir yol talep ettik”
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Pile Muhtarı Veysal Güden, Pile-Yiğitler yol projesi konusunda şöyle dedi:
“Bu yol biz Pile halkının talebiydi. Beyarmudu’nda yaşanan yoğunluk bir türlü çözülemedi. Birkaç yıldır sürdürdüğümüz girişimlerden maalesef sonuç alamadık. Bizi ciddi sıkıntıya soktu. Bu güzergahla ilgili taleplerimizi hem Birleşmiş Milletler’e hem de KKTC makamlarına bildirdik. KKTC tarafı bizim talebimizi uygun buldu ancak Birleşmiş Milletler bu noktada bir direnç koydu. Süreç ilerledi ve KKTC makamları yola başlamaya karar verdi. Biz tamamen insani bir yol talep ettik. Maalesef Birleşmiş Milletler’den bu talebimiz direnç gördü. Biz Pile halkını BM’nin bu tavrı üzdü. Anlayış gösterilmedi. BM başka şeylere anlayış gösterirken bizim haklı talebimize neden anlayış göstermedi” ifadelerini kullandı.
 
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