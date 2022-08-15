HP lideri Özersay, asgari ücretten vergi alınmayacağı sözü verilmiş olmasına rağmen bu konuda hükümet tarafından bir adım atılmadığı için özel sektördeki maaş ödemelerinde payelerin ödenmesi konusunda tam bir keşmekeş yaşandığını vurguladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay asgari ücretten vergi alınmayacağı sözü verilmiş olmasına rağmen bu konuda gayrimeşru hükümet tarafından bir adım atılmadığı için özel sektördeki maaş ödemelerinde payelerin ödenmesi konusunda tam bir keşmekeş yaşandığını, belirsizliğin herkesi rahatsız ettiğini ve herkesin kendine göre farklı uygulamalar geliştirdiğini açıkladı.

Özersay devletin ve siyasetin ekonomiye güven vermesi gerekirken bu türden çelişkili, öngörülebilir olmayan ve belirsizliğin hakim olduğu uygulamalar nedeniyle gayrimeşru hükümetin özel sektöre zarar verdiğine, asgari ücretliyi de mağdur ettiğine dikkat çekti.

HP lideri Özersay şöyle dedi:

“Gayrimeşru hükümet hem Başbakan hem de Bakan düzeyinde açıklamalar yaparak “asgari ücretten vergi alınmayacağını” söylemiş olmasına rağmen bugün itibariyle herhangi bir mevzuat değişikliğine gidilmediği için farklı sektörlerde PAYELERLE ilgili adeta keşmekeş yaşanıyor. Yani tam garagözün perdesi. Asgari ücretle çalışanlardan payelerin yani vergilerin kesilip kesilmeyeceği konusunda işverenlerin de çalışanların da bu belirsizlikten ciddi şekilde muzdarip ve mağdur olduklarını söylemek mümkün. Ayın başında maaş ödemesi yaparken bazı işverenler vergiyi asgari ücretliden düşerek öderken son belirlenen asgari ücretin altında maaş ödenmiş oldu. Bazı işletmelerse vergiyi kendileri yatırdılar ama eğer bir adım atılmaz ve vergi muafiyeti getirilmezse ay sonunda bu vergiyi çalışandan geriye dönük olarak kesecekler. Bazı başka işletmeler yetkililere ulaştıklarında “siz ödeyin de sonra mahsuplaşma olur, size bu vergi iade edilir” yanıtını aldılar ama bu ödemeyi geri alıp alamayacakları konusunda gayrimeşru hükümete haklı olarak güvenemiyorlar”

Bazı işverenlerin gayrimeşru hükümetin böyle bir muafiyet sözü vermesi nedeniyle bu vergiyi ödemediklerini ancak bu nedenle yakın gelecekte yaşanabilecek mağduriyetler konusunda endişeli olduklarını da açıklayan Kudret Özersay “bu vergiyi ödememe düşüncesinde olan işletmelerse vergilerini düzenli ödeyen durumundaysalar aldıkları %5’lik vergi indirimini oluşacak vergi borçları/paye borçları nedeniyle kaybetme endişesi taşıyorlar. Özetle bu hükümet asgari ücretliye vermiş olduğu sözü tutmadığı gibi özel sektördeki işletmeleri de belirsizlikle ciddi şekilde mağdur etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Özersay Temmuz ayında yapılan onca açıklamaya rağmen Ağustos ayının ortasına gelinmiş olmasına ve çalışanlarla ilgili payeler gönderilmiş olmasına rağmen belirsizliğin devam ettiğine ve gayrimeşru hükümetin mevzuat değişikliği yönünde zamanında bir adım atmamış olması nedeniyle sıkıntıların sürdüğüne dikkat çekti.

