Taçoy, yol haritasını açıkladı

Taçoy, bugün Eziç Restoran’da düzenlediği basın toplantısında yol haritasını kamuoyuyla paylaştı.
Siyasi mücadelesine 30 yıl önce UBP gençlik kollarında başladığını, UBP’nin her kademesinde görev yaptığını söyleyen Taçoy, “daha iyi bir UBP, daha refah” bir ülke için başkanlığa aday olduğunu belirtti.
Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederek, KKTC vatandaşlarının da özne olacağı cesur diplomatik adımları atmaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Hasan Taçoy, “Zor bir dönemden geçtiğimiz hepinizin malumudur. Bu zor dönemde, ülkenin güçlü bir UBP’ye, UBP’nin yetişmiş kadrolarına ihtiyacı vardır. Ben, bu zor görevi üstlenmek için hazırım” dedi.
Adayların rakibi değil, kardeşi olduğunu da ifade eden Taçoy, “Kurultay için yarışacağız ama birbirimize kırılmayacağız. Kurultaydan sonra da UBP için beraber çalışacağız” şeklinde konuştu.
Hasan Taçoy'un yol haritası şöyle:
✓ Neden #yolaçık?
- Yeni bir ideal için #yolaçık
- Partimizi ileriye taşımak için #yolaçık
- Vizyon sahibi bir UBP için #yolaçık
- Güçlü bir ekonomi için #yolaçık
- Tek başına iktidar bir UBP için #yolaçık
- Kendini geliştiren bir UBP için #yolaçık
- Kurumsallaşan bir UBP için #yolaçık
- Sahiplenen bir UBP için #yolaçık
- Yenilikçi bir UBP için #yolaçık
- Gençlerimiz ve kadınlarımız için#yolaçık
- Egemenliğimiz için #yolaçık
- Kuzey Kıbrıs için #yolaçık
Partimizi ileriye taşımak için #yolaçık
- Ulusal ve toplumsal birlik beraberlik ile ülke bütünlüğünü sağlamak.
- Demokratik, laik ve sosyal hukuk bağlamında devleti layık olduğu şekilde çalıştırmak.
- Toplumun huzur ve refahını özgürlükleri gözeterek elde etmek.
- Tüm yurttaşların sosyal ve ekonomik rahatlığını mümkün olan en yüksek şekilde sağlamak.
- Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında bir toplum yaratmak.
- Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti¬ni gerçekleştirmek.
- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni gurur duyabileceğimiz bir noktaya taşımak.
- Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla kuvvetlendirmek ve birçok konuda tam bir işbirliği geliştirmek.
Güçlü bir ekonomi için #yolaçık Ekonomik krizlerden, ekonomiyi büyüterek ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürerek çözümler yaratan, ekonomik çarkları çalıştıran, yeni sektörler oluşturan ve bu refahı mümkün olduğu kadar topluma eşit paylaştıran bir UBP. Zor bir dönemden geçtiğimizi biliyoruz. Bunun için yenii adımlara, açılımlara ve kararlara ihtiyaç vardır. Bunu da iyi bir vizyon, yetişmiş insan gücü ile ancak partimiz UBP iktidarı başarabilir.
Tek başına iktidar bir UBP için #yolaçık Kurulduğu günden bugüne ülkenin en büyük ve en örgütlü partisi olan, devlet kuran, devlet yaşatan, ülkede hayat bulan birçok büyük projelere imza atan, ekonomik, siyasal ve sosyal sorunlarında sorumluluk alan ve kararlılıkla çözüm bulan bir UBP. Örgütlü üye yapımız, memleket sevgimiz, ulusal birliğimiz bizleri tek başına iktidara taşıyacak güçtedir. Bu dinamizmi birleştirmek en büyük hedeflerim arasındadır. UBP, bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olan, icraat yapmak isteyen herkesin buluşma adresi olacak
Kendini geliştiren bir UBP için #yolaçık Kendi öz eleştirisini yapan, sorgulayan, değerlendiren, adil ve özgürlükçü olan, parti vizyonu ile misyonunu zamanın ruhuna göre adapte eden, güçlenerek büyüyen, aynı zamanda parti içi disiplin ve otoriteyi sağlayan bir UBP. Partimiz aynı zamanda bir siyaset okulu olacak. Gençlerimizin kendini geliştirdiği, parti ve ülke yönetiminde söz sahibi olacağı bir ortam yaratacağız.
Kurumsallaşan bir UBP için #yolaçık Günün ihtiyaçlarına uygun binası ile altyapı sıkıntılarından kurtulmuş, tüm medya platformlarında aktif ve dünya ile kucaklaşan, şeffaf sürdürülebilir yapıda yönetilen bir UBP. Kurumsal bir parti yapısı en büyük gücümüz olacak. Çağa uygun bir alt yapı, buna uygun medya araçları ile herkese ulaşan, sorgulayan, eleştiren, çözüm bulan dinamik bir yapı oluşturacağız. Daha fazla insan UBP yetkili kurulları dışında da aktif olarak partimiz ve ülkemiz için çalışacak
Sahiplenen bir UBP için #yolaçık Kıbrıs Türk halkının, ülkede yaşayan tüm insanların, adalet içinde ve insanca yaşam hakkını sahiplenen bir UBP. Tarihi misyonumuza baktığınız zaman, UBP’nin KKTC’yi Dipkarpaz’dan Yeşılırmak’a sahiplendiğini göreceksiniz. Bu bizim tarihi misyonumuzdur. Yeniden şekillenen iç ve dış siyaset bağlamında oyun kurucu KKTC olacak. UBP bu gelişmeleri gören ve sahiplenen bir anlayışla yoluna devam edecek.
Yenilikçi bir UBP için #yolaçık İktidarda bulunduğu sürece ülkenin yapısal sorunlarına ve ihtiyaçlarına pragmatik yaklaşımlar ile çözüm üreten, sonuç odaklı çalışan, reformlar yapan bir UBP. Tüm kurumları ile birlikte KKTC yeniden ayağa kalkmak zorundadır. Çağa uygun adımlarla, ülke insanımızı geleceğe taşımak UBP’nin bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da tarihi misyonu olmaya devam edecektir. Ülkeyi geleceğe taşıyan güç, UBP’nin bu motivasyonu olacaktır. Gelişimden ve değişimden yana cesur adımlar atmaya devam edeceğiz
Gençlerimiz ve kadınlarımız için#yolaçık Her zaman gençlerin ve kadınların yanında olan, eğitime öncelik veren, kadınlara istihdam alanı yaratan ve gençlerin geleceklerini inşa eden bir UBP. Yeni dönem, üreterek ilerleyeceğimiz bir dönem olacak. Üreterek, dayanışmayı geliştirerek, üretime destek vererek istihdamı artıracağız. Köy köy, mahalle mahalle, üreten inssanımızın önünü açacağız.
Egemenliğimiz için #yolaçık Devam eden müzakerelerde halkının eşitliğini, özgürlüğünü, güvenliğini, egemenliğini, devletini kayıtsız ve şartsız koruyan bir UBP. Bölgemizde olağanüstü gelişmeleri görmezden gelemeyiz. Halkımızın da oyun kurucu olarak süreç içinde yerini alması için, Maraş ve Akdeniz’deki doğalgaz politikalarında daha aktif bir şekilde adımlar atacağız. Anavatan Türkiye ile birlikte artık bölgede oyun kuran, haklarımızı gasp eden oyunları bozan bir konumda olacağız.
Kuzey Kıbrıs için #yolaçıkLefkoşa’dan, Girne’ye, Güzelyurt’tan, Gazimağusa’ya, Lefke’den, İskele’ye tüm halkının birliğini düşünen bir UBP.
UBP’nin her seçim zaferi sonrasında sorumlulukları daha da artıyor.