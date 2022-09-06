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Taçoy: “Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak”

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Taçoy: “Vergi muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacağını ve bunun Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında yaşanan mağduriyetler konusunda bir süredir sendikalarla görüşmelerde bulunan Bakan Taçoy, alınan kararlar hakkında açıklama yaptı.
Bakan Taçoy, Başbakan ile istişarelerde bulunduklarını daha sonrasında sendikalar ile bir araya gelerek, bunu değerlendirdiklerini söyledi.
“Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacak”
Taçoy, “Bu bağlamda vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak ve bu Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacaktır” dedi.
Bakan Taçoy, 47/ 2010 sayılı Kamu Çalışanlarının aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerini düzenleyen yasanın, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile olan maaş farkının kapatılması için çalışma başlatıldığını kaydetti.
Taçoy, sendikaların talebi olan Eylül ayı maaşlarına yüzdelik olarak yansıtılması ve ayrıca kalan farkın 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması yönünde görüş birliğine vardıklarını belirtti.
Taçoy, bu olumlu adımla çalışanların hakları ile ilgili gerekli düzenlemelerin Başbakanın yurtdışı ziyareti sonrası Perşembe günü tamamlanacağını belirtti.
 
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