Taçoy "UBP Kurultayı “bir rövanş” olacak"

Taçoy, bu ay sonu yapılacak UBP Kurultayın “bir rövanş” olacağını da ifade ederek, “Sucuoğlu ile kozlarını paylaşacaklarını söylemenin çok da yanlış olmayacağını” kaydetti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı ve UBP Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifası sonrasında yaptığı açıklamada, “mevcut aritmetikte UBP dışında bir parti hükümet kuramaz” değerlendirmesinde bulundu.

UBP Genel Başkan adayı Taçoy’un ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Taçoy, Haber Kıbrıs’ta Ali Baturay’ın programına konuk olarak katıldı, soruları yanıtladı.

Hüseyin Özgürgün’ü Meclis’e girmeyip maaş almakla eleştiren muhalefet için “kendileri giriyorlar mı da maaş alıyorlar” sorusunu yönelten Hasan Taçoy, muhalefetin kendi arasında hükümet kurmaya yetecek sayısı olmadığını, UBP dışında bir partinin şu an itibarıyla hükümet kurma şansı bulunmadığını söyledi.

Taçoy, bu ay sonu yapılacak UBP Kurultayın “bir rövanş” olacağını da ifade ederek, “Sucuoğlu ile kozlarını paylaşacaklarını söylemenin çok da yanlış olmayacağını” kaydetti.

UBP’nin ortaya koyduğu vizyonlara yıllardır inandığını anlatan Taçoy, yanlışların ise üzerine giderek karşı çıktığını kaydetti.

“HASAN TAÇOY KAVGACI ÇOCUK…”

Taçoy, “parti içerisinde hep Hasan Taçoy’u kavgacı çocuk ya da hırçın çocuk olarak niteleyen bir jenerasyon vardı. Ama artık çocukluk kalmadı. Şimdi tecrübemizle, bilgi dağarcığımızla ve elimizden geldiğince aklımızla, fikirlerimizle halka hitap edebilecek işleri yapabilmek için çalışıyoruz” dedi. Taçoy, ülkeye hizmet için çalışırken, takımına ve partisine her zaman öncelik verdiğini söyledi.

“SANER’İN YÖNETİM ŞEKLİ KONUSUNDA YORUM YAPMAYACAĞIM. BUNUN TAKDİRİNİ VATANDAŞA BIRAKIYORUM”

“Ben ikonlaşmak için, bir ikon olmak için aday değilim” diyen Taçoy, hizmet için aday olduğunu söyledi. Taçoy şunları kaydetti:

“Benim resmimi çerçeveleterek duvara asmayın. Onun yerine lütfen ailenizin resmini asın. Kendi çocuklarınızın resmini asınız ve ‘ben bu çocuklar için bugün ne yaptım’ deyiniz. Onlara yarın için ne bıraktım diye sorun ve gelin bunları hep birlikte yapalım. Elbirliğiyle bunu yapalım ve bu güzelim ülkeyi çok daha yaşanılır bir hale getirelim.”

Ersan Saner’in UBP genel başkanı ve başbakan olarak yönetim şeklinin kendi tercihi olduğunu ve bu konuda yorum yapmayacağını belirten Taçoy, “Bunun takdirini vatandaşa bırakıyorum” dedi.

“LİDER OLMAK KOLAY DEĞİL... EROĞLU VİZYONU İLE LİDER OLMAYI BAŞARDI”

Taçoy, lider olmanın kolay olmadığını belirterek, Derviş Eroğlu’nun attığı adımlar ve ortaya koyduğu vizyonu ile lider olmayı başardığını belirtti. Taçoy, yeri geldiğinde bazı konulardan geri durmanın bir zayıflık olmadığını, bunu yapabilmenin bir devlet adamlığı sorumluluğu gerektirdiğini söyledi.

“KENDİLERİ GİRİYORLAR MI DA MAAŞ ALIYORLAR”

Hüseyin Özgürgün’ü Meclis’e girmeyip maaş almakla eleştiren muhalefet için “kendileri giriyorlar mı da maaş alıyorlar” sorusunu yönelten Taçoy, muhalefetin kendi arasında hükümet kurmaya yetecek sayısı olmadığını, UBP dışında bir partinin şu an itibarıyla hükümet kurma şansı bulunmadığını söyledi.

“Hükümet bozulsun” derken yerine kurulacak hükümetin formülünün de dile getirilmesi gerektiğini anlatan Taçoy, eğer böyle bir formül ve olasılık yoksa mevcut ile devam edileceğini; şu an için de böyle bir durumun söz konusu olduğunu belirtti.

“UBP DIŞINDA HİÇBİR PARTİ BİR HÜKÜMET KURAMAZ”

Hasan Taçoy, “Şu an için öyle bir noktadayız ki, UBP dışında hiçbir parti bir hükümet kuramaz. Meclis’te yapılması gereken bazı işler vardır. Mesela, hayvancının kuraklık tazminatının ödenmesi için Tarım Sigortası Fonu’nun bütçesinin geçmesi lazım. Muhaceret Affı Yasası’nın geçmesi için Meclis’i açmalısınız. Ben 21 ile 18 artı 3 vekille eğer oradaysam suçlu ben değilim. Suç ve suçlu vatandaş tarafından zaten tespit edilir, gerekli cezası da kesilir” dedi.

UBP’nin kendi içerisinde yaptığı değerlendirmelerden “Biz seçime hazırız, biz seçimden çekinmeyiz, korkmayız” sonucunun çıktığını söyleyen Taçoy, seçim tarihi konuşulurken seçim yasaklarının hemen başlamasını talep etmenin, devletin yapacağı birçok acil işin önüne geçerek vatandaşı mağdur edecek durumlar yaratacağı uyarısında bulundu.

Hükümetin bozulmasıyla başlayacak anayasal süreçle birlikte yaşanacak yeni hükümet arayışı sonucunda ancak Ocak ayı içerisinde bir seçimin yapılabileceğini anlatan Taçoy, en kötü ihtimalle Şubat başı seçime gidileceğini kaydetti.

“BÜTÇE GEÇMEZSE 2022’Yİ DE KAYBEDERİZ”

Pandemiden dolayı yaşanan ekonomik sıkıntıların 2022’de giderilmeye başlanacağını söyleyen Taçoy, “Ekonomi uçmayacak ama ayarlar yeniden tescil edilecek. Bu ayarları yaparken ekonomi içerisindeki kontrolü elde tutan bütçe bacağını bundan uzak tutamazsınız. Yoksa ülkeye 2022 yılını da kaybettireceksiniz. Ve belki de bu bir yıllık kayıp beş yıla mal olacak” dedi.

Taçoy, bütçe geçmeden seçime gidilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “2022’de iki seçim var. Genel ve yerel seçim. Yerel seçimin ötelenmesi imkansız gibi. Keşke öteleyip bir reform sonrası seçime gidebilsek. Bunu yapabilecek bir siyasi akıl, cesaret mutlaka vardır. Belediyeler reformu yapılmalı ve ondan sonra yerel seçime gidilmeli” şeklinde konuştu. Ülkenin ekonomik durumunun bir yılda iki seçimi kaldırmayacağını söyleyen Taçoy, yerel yönetimler seçiminin reform sonrasına kalmasının daha faydalı olacağı görüşünü yineledi.

Taçoy, bir soru üzerine diğer adaylarla birlikte ortak bir yayına katılmaktan çekinmediğini belirtirken, diğer adayların bu konudaki tavırlarına işaret ederek, “Ben varım, güzel olur ama biraz zor” dedi.