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Taçoy: “Sorunlarımızı diyalog yolu ile çözeceğiz”

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Sağlıklı bir diyalog için sadece tek tarafın çaba ve gayretinin yeterli olmayacağını kaydeden Taçoy, “Tüm tarafların gereken adımları atmasının bizleri daha sağlıklı ve ülkemize yakışan bir diyalog ortamıyla buluşturacağını söylemek isterim” dedi.

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Taçoy: “Sorunlarımızı diyalog yolu ile çözeceğiz”
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı, milletvekili  Hasan Taçoy, sendikaların çalışma yaşamındaki önemine işaret ederek, sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğini belirtti.
Ofisinden yapılan açıklamaya göre Taçoy, Kıbrıs Türk Memur Sendikası’nı (Memur-Sen) ziyaret etti.
Hasan Taçoy ziyaretine ilişkin, “Kamu çalışanlarının ağırlıklı olduğu ülkemizde, bu alanda faaliyet gösteren Memur-Sen’i ziyaret ederek, başta çalışma yaşamı olmak üzere ülke gündemindeki konuları konuştuk” açıklamasında bulundu.
Faydalı bir buluşma olduğunu ifade eden Taçoy, diyaloğun öneminin altını çizdi. Sağlıklı bir diyalog için sadece tek tarafın çaba ve gayretinin yeterli olmayacağını kaydeden Taçoy, “Tüm tarafların gereken adımları atmasının bizleri daha sağlıklı ve ülkemize yakışan bir diyalog ortamıyla buluşturacağını söylemek isterim” dedi.
Zaman zaman sendikalarla devlet kurumları arasında yaşanan sorunların çoğunun aslında iletişimsizlikten ve diyalog eksikliğinden kaynaklandığı görüşünü belirten Taçoy, bu konuda her zaman adım atmaya hazır olduğunu ifade etti, “Yeter ki attığım adıma aynı şekilde karşılık verilsin” dedi.
Memur-Sen’in, bu noktada "örnek" sendikal duruş sergileyen örgütler arasında olduğunu kaydeden Hasan Taçoy, "Memur-Sen’in, üyelerinin haklarını korurken, diyaloğun önemini her zaman ön planda tutan anlayışı sayesinde çağdaş bir sendikal faaliyet sergilediğini" belirtti.
Taçoy, bunun örnek alınması ve çalışma yaşamının tüm sorunlarının diyalog yoluyla çözülmesinin en büyük temennisi olduğunu ifade etti.
 
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