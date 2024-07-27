Taçoy, pazartesi adaylık başvurusu yapacak

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hasan Taçoy pazartesi günü genel başkan adaylık başvurusunu yapıyor.

UBP’den verilen bilgiye göre, Taçoy, Ulusal Birlik Partisi’nin 21 Eylül’de gerçekleşecek 23’üncü Olağan Kurultayı için genel başkan adayı başvurusunu 29 Temmuz Pazartesi günü yapacak.

Hasan Taçoy, UBP’nin Köşklüçiftlik’teki Genel Merkez binasında saat 11.00’de gerçekleşecek başvurusu sonrasında basın açıklamasında bulunacak.

